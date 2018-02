HOMENAGEM

Rodrigo de Souza Leão ganha filme, livro de poemas e site



Autor de obras como Me Roubaram Uns Dias Contados e Todos os Cachorros São Azuis, Rodrigo de Souza Leão (1965-2009) é tema do documentário Tudo Vai Ficar da Cor Que Você Quiser, cuja estreia será no dia 25, no Festival do Rio. Orçado em R$ 196 mil, o filme tem direção de Letícia Simões (de Bruta Aventura em Versos, sobre Ana Cristina César), produção de Pedro Cezar (de Só Dez Por Cento é Mentira, sobre Manoel de Barros) – e roteiro de Letícia e do poeta Ramon Nunes Mello, curador da obra de Rodrigo que está organizando uma antologia poética do autor. Em 75 minutos, o universo do escritor diagnosticado com esquizofrenia aos 23 anos – morreu numa clínica psiquiátrica 20 anos depois -, é contado por pessoas que conviveram com ele e pelo áudio inédito de entrevista feita por Mello com Rodrigo em 2009. Um site com o material que não coube no filme deve entrar no ar na próxima semana.

*

Infelizmente, o filme deve demorar um pouco para chegar ao grande público. Não há nenhuma outra exibição marcada para depois do Festival do Rio, mas a ideia é que ele circule durante um ano por festivais nacionais e internacionais para depois ter o futuro definido: cinema, televisão ou venda na internet.

DIREITOS

Cabo de guerra

Numa carta de 1969, o cubano José Lezama Lima diz ao editor americano Roger Straus que sua irmã Eloísa é a responsável por questões relativas à edição de Paradiso e que o adiantamento deverá ser enviado a ela. Foi ela, aliás, quem assinou os contratos com a Brasiliense e Estação Liberdade, de Angel Bojadsen.

*

Lezama e Eloísa já morreram. O filho dela não. É no direito de herdeiro que Bojadsen se pauta para defender seu contrato. Em entrevista publicada pelo Estado ontem (o link da matéria está no final do post), Evandro Martins Fontes, que adquiriu os mesmos direitos da Agencia Latinoamericana, disse que tomará ações legais caso Angel lance sua edição na semana que vem.

FESTIVAL

Intolerância em debate

O filósofo e cientista político lituano Leonidas Donskis, que está lançando Cegueira Moral (Zahar) com Zygmunt Bauman no País, é um dos convidados da Festa Literária de Cachoeira (Flica). O evento baiano (29/10 a 2/11) já tinha confirmado Matéi Visniec, dramaturgo, poeta e jornalista romeno.

NÃO FICÇÃO

Teoria do Estado

Em outubro, a Boitempo lança A Montanha Que Devemos Conquistar, do marxista húngaro István Mészáros. Na obra, ele discute as contradições do Estado, as políticas neoliberais e as mudanças ocorridas no sistema capitalista ao longo dos séculos.

FOTOLIVRO

Ainda em 2014



No prelo da Madalena, estão um livro com fotos feitas por Claudia Jaguaribe na casa de paulistanos e Pagode Russo (acima), de Iatã Cannabrava, um passeio pela Rússia dos anos 1980.

SEBOS

Fora do ar

Estante Virtual anda saindo do ar e sebos voltam a reclamar dela – que diz ter havido picos de acesso (um milhão/dia). Ainda segundo a empresa, um grande investimento está sendo feito na área de tecnologia e a equipe de Relacionamento foi reforçada para minimizar os efeitos para usuários e livreiros.

ROMANCE

A volta de Lídia

Um dos principais nomes da literatura portuguesa, Lídia Jorge terá mais um livro publicado aqui. O romance Combateremos a Sombra, que mistura psicanálise e os mistérios da alma e de um crime, foi lançado em Portugal em 2007 e sairá pela Leya em outubro.

ESTREIA

Seguindo adiante

Vencedor do Prêmio Sesc 2011 por Réveillon e Outros Dias, de contos, Rafael Gallo assinou com a Record a edição de seu primeiro romance. Rebentar sai em 2015 e conta sobre a busca de uma mãe pelo filho desaparecido aos cinco anos e sua tentativa de retomar a vida.