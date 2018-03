Na abertura da 15ª Jornada de Literatura de Passo Fundo, Luiz Antonio de Assis Brasil, secretário de Cultura do Rio Grande do Sul (e também escritor), anunciou a criação de edital no valor de R$ 1 milhão para compra de livros e de equipamentos para bibliotecas situadas em cidades gaúchas com menos de 10 mil habitantes.

O edital será publicado no dia 2 de setembro, no site da secretaria.