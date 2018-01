HQ – 1

Quadrinhos italianos ganham exposição em São Paulo

Comics Que Paixão! – Quadrinhos Italianos de 1950 Até Hoje é o título da exposição que o Istituto Italiano di Cultura abre no dia 5 de julho no Centro Cultural São Paulo. Com curadoria de Maurizio Scudiero, a mostra apresentará cerca de 70 trabalhos de diversos autores. Entre os destaques, clássicos personagens – de Dylan Dog e Topolino a Valentina – e autores como Tiziano Sclavi, Milo Manara, Pratt, Sergio Bonelli, Crepax, Romano Scarpa, Andrea Lavezzolo, Benito Jacovitti, Massimo Rotundo e Simone Bianchi. A imagem ao lado, Piccolo Ranger, de 1964, é de Franco Donatelli.

HQ – 2

‘Jabot’ no Brasil

Herdeiro de uma bela coleção original de Histórias de Mr. Jabot, de Töpffer, considerada a primeira HQ do mundo, André Aubert Caramuru, da Descaminhos, fechou a coedição da série com a editora Sesi-SP. Serão edições fac-similares, em tiragens de mil exemplares, e o primeiro, Mr. Jabot, de 1833, está previsto para o segundo semestre.

HQ – 3

Ponto final

O Selo Barricada lança o terceiro e derradeiro volume da antologia Cânone Gráfico. Nele, adaptações em HQ de Kafka, Beckett, Camus, Huxley, Kerouac, Joyce, Hemingway, Fitzgerald, García Márquez, Borges, Eco, Pynchon, Murakami, David Foster Wallace e outros.

POESIA

60 anos depois

Haroldo de Campos (1929–2003) será homenageado a partir do dia 24, na Casa das Rosas, com a mostra Estrutura Explodida – Vidobra de Haroldo de Campos. Os 20 poemas reunidos pretendem formar um mapa de viagem e conquistar novos leitores nos 60 anos da poesia concreta.

INFANTIL – 1

Lição de igualdade

Sai em julho, pela Pequena Zahar, Tromba Tromba (acima), do inglês David McKee. É a história de um tempo em que havia elefantes pretos e elefantes brancos. Depois de uma grande batalha, com êxito para os dois lados, eles quase foram extintos. Mas alguns deles se refugiaram por muito tempo na floresta, e então começaram a surgir apenas elefantes cinzas.

INFANTIL – 2

Nova coleção

O poeta mexicano Francisco Hinojosa terá três livros publicados no País pela Sesi-SP: A Pior Senhora do Mundo, que já saiu pela Nova Fronteira, Folha de Papel e Se Virando Sozinho. As obras, que inauguram a coleção Quem Lê Sabe Por Que, chegam às livrarias nos próximos dias.

LUSOFONIA

Um pouco de Agustina

Um dos principais nomes da literatura portuguesa, mas pouco publicada aqui, Agustina Bessa-Luís terá seu Breviário do Brasil lançado pela Tinta-da-China no dia 21, no Rio. Também será lançado Os Passos Em Volta, de Herberto Helder, outro importante autor de lá.