Primeiro volume de Lira Neto sobre o samba sai em fevereiro

Por Ubiratan Brasil e Guilherme Sobota

As biografias nacionais prometem ser o forte dos lançamentos no próximo ano. Além da preparada por Lilia Moritz Schwarcz sobre Lima Barreto (noticiada neste espaço, na semana passada), a Companhia das Letras prevê também para o primeiro semestre (provavelmente fevereiro) Pai do Prazer, Filho da Dor, primeiro volume da história do samba, em pesquisa de Lira Neto.

Também aguardado é Diários da Presidência Vol.3, em que Fernando Henrique Cardoso relembra seus últimos anos como principal mandatário do País e transição para o governo Lula. A previsão é para março.

No mês anterior, será relançada Clarice,, grande sucesso de Benjamin Moser sobre Clarice Lispector e cuja primeira edição saiu pela Cosac Naify. Finalmente, talvez não fique para 2017, mas Mario Magalhães mantém uma apurada pesquisa sobre o político e jornalista Carlos Lacerda, biografia que promete ser uma das melhores de qualquer ano.

GUADALAJARA – 1

Balanço

Os editores brasileiros participaram de 375 reuniões na última Feira do Livro de Guadalajara, no fim de novembro, de acordo com o balanço da Câmara Brasileira do Livro. Os negócios ficaram em torno de US$ 300 mil, realizados durante ou previstos para os próximos 12 meses. Foram US$30 mil a mais do que em 2015.

GUADALAJARA – 2

América Latina

A homenagem da FIL neste ano foi para a América Latina. A região é o foco da Brazilian Publishers (parceria da CBL com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex-Brasil) para os próximos anos.

CIÊNCIA – 1

Memórias

Sucesso de público e crítica nos EUA, a cientista Hope Jahren e seu livro de memórias Lab Girl são uma das apostas da HarperCollins para 2017.

CIÊNCIA – 2

Em alta

O livro é finalista do PEN Awards na categoria literatura científica, e Jahren foi eleita pela Time uma das personalidades mais influentes de 2016.

ANÁLISE

Brecht por Benjamin

A Boitempo divulgou uma lista de obras que pretende lançar em 2017. Muitas estão relacionadas ao centenário da Revolução Russa de 1917, mas há outras obras de destaque como Escritos sobre Brecht, comentários do pensador Walter Benjamin sobre o dramaturgo no contexto dos anos 1930, o que influenciou decisivamente a vida de ambos. O livro estará disponível a partir de março ou abril.

DRAMA HISTÓRICO

Obra de Julian Barnes

Um dos livros mais esperados do ano deverá chegar às livrarias logo em fevereiro: O Ruído do Tempo, de Julian Barnes. Ele parte da autobiografia terceirizada e de histórias bem documentadas sobre o compositor russo Dmitri Shostakovich para especular sobre o que se passava na cabeça do polêmico compositor: Barnes é craque ao abordar ficcionalmente temas ainda não tratados por historiadores, como em O Papagaio de Flaubert e Arthur & George. Pela Rocco.

SAGA

Roteiro de ‘Animais’

E a mesma Rocco promete para abril outra aguardada obra: Animais Fantásticos e Onde Habitam, Edição do Roteiro Original. Trata-se da versão em que se baseou o filme ainda em cartaz na cidade, inspirada nos personagens de J. K Rowling. No Brasil, os sete títulos da série Harry Potter já superaram a marca de 4 milhões de exemplares vendidos.