Primavera Literária Brasileira vai levar 30 autores a Paris

A Universidade de Sorbonne realiza, de 21 a 31/3, em Paris, a Printemps Littéraire Brésilien. A ideia do evento, já na 3.ª edição, é promover o encontro de escritores, ilustradores e quadrinistas daqui com alunos de português de lá. A curadoria é de Leonardo Tonus, coordenador do Departamento de Estudos Lusófonos na universidade, que terá a ajuda de Simone Paulino e Verônica Lessa. Os cerca de 30 convidados falarão em diversos espaços da cidade. Na lista, há nomes mais frequentes em eventos internacionais, como Roger Mello (foto), e ainda Lúcia Hiratsuka, Jessé Andarilho, Henrique Rodrigues, Marcello Quintanilha, Lúcia Bettencourt, Paloma Vidal, Paula Fábrio e Jéferson Assumção. Alguns deles estarão, também, no Salão do Livro de Paris. Outros passarão por Berlim (Alemanha) e Leiden (Holanda).

Confira a lista completa dos convidados:

Lúcia Hiratsuka, Roger Mello, Roberto Parmeggiani, Jessé Andarilho, Henrique Rodrigues, Marcello Quintanilha, Paula Anacaona, Marcelo D’Salete, Claudia Nina, Lucrécia Zappi, Lúcia Bettencourt, Paloma Vidal, Krishna Monteiro, Miguel Sanches Neto, Mário Araujo, Alexandre Vidal Porto, Godofredo

de Oliveira Neto, Paula Fábrio, João Guilhoto, Andrea Nunes, Márcio Benjamin, Ieda de Oliveira, Felipe Franco Munhoz, Maurício Vieira, Flávio Goldmann, Jéferson Assumção, Susana Fuentes, Kátia Gerlach, Eunice Gutman, Mariza Baur, Patrícia Melo, Antonio Salvador, Camila Gonzatto, Caio Yurgel.

CLÁSSICO

Triste figura

A tradução feita por Sérgio Molina de Dom Quixote, já publicada pela 34, foi revista e sairá pela Nova Aguilar entre março ou abril com outras 100 páginas, nas quais estão reunidos comentários de escritores acerca do clássico de Miguel de Cervantes. A obra foi publicada originalmente em duas partes, em 1605 e 1615.

Entre os admiradores do romance, e que aparecem no volume de mais de mil páginas e que pesará um quilo, estão Fiodor Dostoievski, Rodrigo Fresán, Thomas Mann, Carlos Fuentes, Olavo Bilac, Luigi Pirandello e Gustave Flaubert. Na pré-venda, o livro vai sair de R$ 199 por R$ 149.

CARTAS

Em estado bruto

Cartas escritas e ilustradas por Bukowski (1920-1994) entre 1945 e 1993 são reunidas em Escrever Para Não Enlouquecer. Com organização de Abel Debritto, a obra chega às livrarias nos próximos dias pela L&PM.

CINEMA

Para colecionar

O Estranho Mundo de Tim Burton, de Paul A. Woods, volta às livrarias em março, na nova coleção da Leya: Os Diretores. Scorsese e Tarantino são os próximos.

HISTÓRIA

Diários revelados

A Planeta lança, no início do semestre, Os Diários de Alfred Rosenberg: 1934 – 1944. A obra, com as confissões de um dos idealizadores do nazismo, ficou perdida por seis décadas e foi lançada, na Alemanha, no ano passado. Aqui, sai pelo novo selo da editora, Crítica.

JUVENIL

Amor e descobertas

Lucas & Nicolas, estreia do brasileiro Gabriel Spitz, sai pelo selo Fábrica231, da Rocco, em março. É a história de amor e amizade de dois meninos, que compartilham as mesmas dúvidas.

INFANTIL

Crianças conscientes

A coleção espanhola Livros Para o Amanhã, que inaugurou o selo Boitatá, da Boitempo, acaba de ganhar o prêmio da Feira do Livro de Bolonha na categoria não ficção. Saem em março: As Mulheres e os Homens (acima) e O Que São Classes Sociais?

(Atualizado dia 22, às 16h40)

