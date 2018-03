Prêmio Governo de MG abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura. Serão distribuídos, no total, R$ 212 mil para os vencedores das três categorias.

Para o homenageado pelo conjunto da obra, o valor é R$ 120 mil. Neste caso, não há inscrição e quem indica o vencedor é a comissão escolhida para tal. O autor do melhor romance e do melhor livro de poemas ganha, cada um, R$ 25 mil. Só podem ser inscritas obras inéditas.

Para escritores mineiros ou residentes no estado há pelo menos cinco anos, com idade entre 18 e 25 anos, há a categoria Jovem Escritor Mineiro. O autor do melhor projeto de livro ganha R$ 42 mil divididos em seis parcelas mensais de R$ 7 mil para colocá-lo no papel.

Podem participar escritores estreantes ou experientes, nascidos no Brasil ou naturalizados brasileiros, maiores de 18 anos. As inscrições se encerram no dia 15 de outubro.

Documento Confira o edital PDF

Vencedores das edições passadas:

Conjunto da Obra

Antonio Candido (2007)

Sérgio Sant’Anna (2008)

Luis Fernando Verissimo (2009)

Silviano Santiago (2010)

Affonso Ávila (2011)

Rui Mourão (2012)

Poesia

Érico Nogueira e Rodrigo Guimarães Silva (2008)

Eduardo Jorge de Oliveira (2009)

Bruno Brum (2010)

Antonio de Pádua Fernandes Bueno (2011)

Otto Leopoldo Winck (2012)

Ficção (as categorias conto e romance se alternam)

Conto

Carlos Felipe (2008)

Tércia Montenegro (2010)

Francisco Maciel (2012)

Romance

Reni Adriano Batista (2009)

Jeter Jaci Neves (2011)

Jovens autores mineiros

Carlos Brito e Mello (2008)

Maria Zilda Santos Freitas (2009)

Rafael Guimarães Abras Oliveira (2010)

André Oliveira Zambaldi (2011)

Alex Sens Fuziy (2012)