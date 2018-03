Prêmio Goncourt anuncia semifinalistas na Feira de Frankfurt

Mais importante prêmio literário da França, o Goncourt anunciou ontem, 11, na Feira do Livro de Frankfurt, os oito finalistas desta edição da premiação. Normalmente são escolhidos 15 livros nesta fase e o ganhador será conhecido em novembro.

São eles:

François-Henri Désérable, com Un Certain M. Piekielny

Oliver Guez, La Disparistion de Josef Mengele

Yannick Haenel, com Tiens Ferme ta Couronne

Alice Zaniter, com L’Arte de Perdre

Véronique Olmi, com Bakhita

Alexis Ragougneau, com Niels

Eric Vuillard, com L’Ordre du Jour

Monica Salobo, com Summer

A vencedora do ano passado foi Leïla Slimani, com o livro Canção Doce, que será publicado no Brasil pela Planeta, e o ganhador de 2015 foi Jérôme Ferrari, com Sermão Sobre a Queda de Roma (34).