Prêmio FNLIJ: O melhor da literatura infantil e juvenil

A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil anunciou os vencedores do seu tradicional prêmio, que desde 1975 vem apontando o que de melhor é lançado no Brasil para crianças e adolescentes.

Entre os premiados, Marina Colasanti e Karen Acioly que, por já terem vencido pelo menos outras três vezes, ganharam o pêmio “Hors-Concours”, e ainda Ferreira Gullar, João Anzanello Carrascoza e Cláudia Simões, ilustradora revelação (a imagem abaixo é dela, do livro Abecedário Poético de Frutas).





Confira as melhores obras publicadas no Brasil em 2013 segundo a FNLIJ:

Criança Hors-Concours

Breve História de um Pequeno Amor

Autora: Marina Colasanti

Ilustradora: Rebeca Luciani

Editora: FTD

Criança

Sete Patinhos na Lagoa

Autor: Caio Riter

Ilustrador: Laurent Cardon

Editora: Biruta

Criança

Bichos do Lixo

Autor e ilustrador: Ferreira Gullar

Editora: Casa da Palavra

Jovem

Aos 7 e aos 40

Autor: João Anzanello Carrascoza

Editora: Cosac Naify

Imagem

Bárbaro

Ilustração: Renato Moriconi

Editora: Companhia das Letras

Informativo

Buriti

Autor: Rubens Matuck

Editora: Peirópolis

Poesia

Antologia Ilustrada da Poesia Brasileira: Para Crianças de Qualquer Idade

Organização e ilustração: Adriana Calcanhoto

Editora: Casa da Palavra

Poesia

Entre Linhas

Autora e ilustradora: Angela Leite de Souza

Editora: Lê

Livro-brinquedo

Casa das Bonecas: Desvende os Segredos de um Lar Vitoriano

Autora: Jemima Pipe

Tradutor: Rafael Mantovani

Ilustradora: Maria Taylor

Editora: Salamandra

Teatro Hors-Concours

A Excêntrica Família Silva

Autora: Karen Acioly

Editora: Rocco

Teórico

Ziraldo e o Livro Para Crianças e Jovens no Brasil: Revelações Poéticas sob o Signo de Flicts

Autora: Vânia Maria Resende

Editora: Paulinas

Teórico

Poesia para Crianças: Conceitos, Tendências e Práticas

Organização: Leo Cunha

Editora: Positivo

Reconto

A Árvore de Tamoromu

Autora: Ana Luíza Lacombe

Ilustrador: Fernando Vilela

Editora: Formato

Literatura em língua portuguesa

Uma Escuridão Bonita: Estórias Sem Luz Elétrica

Autor: Ondjaki

Ilustrador: António Jorge Gonçalves

Editora: Pallas

Tradução/adaptação – Criança

Abra Este Pequeno Livro

Autor: Jesse Klausmeier

Tradução: Alípio Correia de França Neto

Ilustradora: Suzy Lee

Editora: Cosac Naify

Tradução/adaptação – Informativo

Mandela: o Africano de Todas as Cores

Autor: Alain Serres

Tradutor: André Telles

Ilustração: Zaü

Editora: Pequena Zahar

Tradução/adaptação – Jovem

Trash

Autor: Andy Mulligan

Tradutor: Antônio Xerxenesky

Editora: Cosac Naify

Tradução/adaptação – Reconto

No Oco da Avelã: Adaptação de um Conto Popular Escocês

Autora: Muriel Mingau

Tradutora: Chantal Castelli

Ilustração: Carmen Segovia

Editora: Edições SM

Escritor (a) Revelação

A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos: Baseada em Fatos Reais

Autora: Miriam Leitão

Ilustrador: Rubens Matuck

Editora: Rocco

Ilustrador (a) Revelação

Abecedário Poético de Frutas

Autora: Roseana Murray

Ilustradora: Cláudia Simões

Editora: Rovelle

Melhor ilustração

Histórias de Bichos

Autor: Liev Tolstói

Tradutor: Vadim Nikitin

Ilustrador: Lélis

Edições SM

Melhor projeto editorial

Buriti

Autor: Rubens Matuck

Editora: Peirópolis