Prefeitura vai comprar R$ 1 milhão em livros para bibliotecas em 2018, diz secretário André Sturm

Sem verba para renovação de acervo, Charles Cosac pagou, do próprio bolso, os novos livros que chegaram à Biblioteca Mário de Andrade este ano e tentou negociar melhores descontos com as editoras. Algumas aceitaram. Outras não – há muitas questões envolvidas, como a venda direta, que, para muitos profissionais, prejudicaria a cadeia do livro. Em outro momento, a Saraiva procurou editoras e fez uma grande doação para a prefeitura.

O secretário de Cultura de São Paulo, André Sturm, revela agora que a secretaria comprou 23.266 novos exemplares para as bibliotecas municipais, ao custo de R$ 535 mil. Para 2018, ele prevê uma verba de R$ 1 milhão para compra de acervo.

O secretário falou ao Estado, por telefone, sobre seus planos para as bibliotecas municipais e sobre a questão do acervo.

Qual é a política dessa gestão para a compra de acervo?

Mudamos radicalmente a compra de livros. Antes, elas eram feitas através de distribuidores com descontos muito modestos. Dependia do que esses distribuidores tinham para vender. Acabava que as bibliotecas recebiam exemplares novos de livros muitas vezes lançados quatro, cinco anos atrás. O que fizemos? Negociamos direto com as editoras livros dos últimos 24 meses, focados nos últimos 12 meses, e novas edições de livros eternos, de Jules Verne, Monteiro Lobato, Machado de Assis. Com isso, conseguimos reduzir muito o preço dos livros. Compramos melhor e mais. Foi condição para fecharmos negócio ter pelo menos 50% de desconto.

Nem todas as editoras aceitaram, não?

50% de desconto não é favor. Elas dão 50% sobre o preço de capa para todas as livrarias, até mais. Esse foi um diferencial da nossa negociação. Como conhecemos o mundo editorial, fomos nas editoras propor a mesma negociação que elas fazem para as livrarias. Afinal de contas, a livraria, que é um lugar comercial, que objetiva o lucro, e eu não tenho nada contra, recebe esse desconto por que as bibliotecas públicas, um lugar que forma leitor, não poderiam receber o mesmo desconto praticado no mercado? A editora tem lucro quando vende com desconto de 50%. Não pedimos doação porque não seria razoável eu pedir para uma editora livro novo de graça num momento em que as editoras estão em dificuldade. Quisemos também colocar dinheiro nas editoras, mas numa negociação que eles ganham e para nós fique mais interessante.

A Biblioteca Álvaro Guerra foi reinaugurada com 300 novos livros comprados pela prefeitura e com outros 300 doados pelas editoras. As doações continuam acontecendo.

As doações são outra coisa. Algumas editoras decidiram fazer doações para o nosso Sistema de Bibliotecas, mas isso não tem relação com a compra. Há editoras que nos deram livros, mas de quem não compramos. Para 2018, temos previsto R$ 1 milhão para compra de livros. Em 2017, gastamos R$ 535 mil.

