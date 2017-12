Portugal Telecom anuncia semifinalistas

Há uma década premiando autores de língua portuguesa com livros editados no Brasil, o Portugal Telecom anunciou hoje os 63 semifinalistas da edição 2013 nas categorias romance, poesia e conto/crônica.

Na lista, nomes como o moçambicano Mia Couto (na foto de Filipe Araujo/Estadão), o mais recente Prêmio Camões; o português de origem angolana Valter Hugo Mãe, vencedor no ano passado da categoria romance; autores da nova geração, como Paloma Vidal, José Luiz Passos, Daniel Galera e Ricardo Lísias, e os veteranos Luis Fernando Verissimo, Zuenir Ventura, Affonso Romano de Sant’Anna, entre outros.

Alguns dos finalistas passaram pela TV Estadão em 2012 para ler trechos e falar das obras que concorrem agora ao prêmio. Confira a participação de Pepetela, Paloma Vidal, Antonio Cicero, Mariana Ianelli e Lídia Jorge.

Em setembro, serão conhecidos os 12 finalitas e o resultado final será anunciado em novembro. O vencedor de cada categoria ganha R$ 50 mil e ainda concorre ao grande prêmio do ano, também no valor de R$ 50 mil.

Em 2012, foram premiados, além de Valter Hugo Mãe e seu romance A Máquina de Fazer Espanhóis, Nuno Ramos, com Junco (poesia), e Dalton Trevisan, com O Anão e a Ninfeta (contos).

FINALISTAS

Romance

A Confissão da Leoa (Companhia das Letras), de Mia Couto

A Máquina de Madeira (Companhia das Letras), de Miguel Sanches Neto

A Noite das Mulheres Cantoras (Leya), de Lídia Jorge

A Sul. O Sombreiro (Leya), de Pepetela

As Visitas que Hoje Estamos (Iluminuras), de Antonio Geraldo Figueiredo Ferreira

Barba Ensopada de Sangue (Companhia das Letras), de Daniel Galera

Big Jato (Companhia das Letras), de Xico Sá

Caderno de Ruminações (Alfaguara), de Francisco J. C. Dantas

Desde que o Samba é Samba (Planeta), de Paulo Lins

Deus Foi Almoçar (Planeta), de Ferrez

Era Meu Esse Rosto (Record), de Márcia Tiburi

Estive Lá Fora (Alfaguara), de Ronaldo Correia De Brito

Mar Azul (Rocco), de Paloma Vidal

O Casarão da Rua do Rosário (Bertrand), de Menalton Braff

O Céu dos Suicidas (Alfaguara), de Ricardo Lísias

O Filho de Mil Homens (Cosac Naify), de Valter Hugo Mãe

O Mendigo Que Sabia de Cor os Adágios de Erasmo de Rotterdam (Record), de Evandro Affonso Ferreira

O Que Deu Para Fazer em Matéria de História de Amor (Companhia das Letras), de Elvira Vigna

O Sonâmbulo Amador (Alfaguara), de José Luiz Passos

Pauliceia de Mil Dentes (Prumo), de Maria José Silveira

Sôbolos Rios Que Vão (Alfaguara), de António Lobo Antunes

Solidão Continental (Record), de João Gilberto Noll

Poesia

A Casa Dos Nove Pinheiros (Dobra), de Ruy Espinheira Filho

A Cicatriz de Marilyn Monroe (Iluminuras), de Contador Borges

A Praça Azul e Tempo de Vidro (Paes), de Samarone Lima

A Voz do Ventríloquo (Edith), de Ademir Assunção

As Maçãs de Antes (Biblioteca Do Paraná), de Lila Maia

Caderno Inquieto (Dobra), de Tarso de Melo

Ciclo do Amante Substituível (7 Letras), de Ricardo Domeneck

Deste Lugar (Ateliê), de Paulo Elias Franchetti

Engano Geográfico (7 Letras), de Marília Garcia

Formas do Nada (Companhia das Letras), de Paulo Henriques Britto

Meio Seio (Língua Geral), de Nicolas Behr

Mirantes (7 Letras), de Roberval Pereyr

O Amor e Depois (Iluminuras), de Mariana Ianelli

Ouro Preto (Scriptum), de Mário Alex Rosa

Píer (34), de Sérgio Alcides

Porventura (Record), de Antonio Cicero

Quando Não Estou Por Perto (7 Letras), de Annita Costa Malufe

Sentimental (Companhia das Letras), de Eucanaã Ferraz

Totens (Iluminuras), de Sérgio Medeiros

Trato de Silêncios (7 Letras), de Luci Collin

Um Útero é do Tamanho de um Punho (Cosac Naify), de Angélica Freitas

Conto/Crônica

A Caneta e o Anzol (Geração), de Domingos Pellegrini

A Última Madrugada (Leya), de João Paulo Cuenca

A Verdadeira História do Alfabeto (Companhia das Letras), de Noemi Jaffe

Ai Meu Deus, ai Meu Jesus (Bertrand), de Fabrício Carpinejar

Aquela Água Toda (Cosac Naify), de João Anzanello Carrascoza

As Verdades Que Ela Não Diz (Foz), de Marcelo Rubens Paiva

Cheiro de Chocolate e Outras Histórias (Nova Alexandria), de Ronivalter Jatoba

Como Andar no Labirinto (L&Pm), de Affonso Romano Sant’Anna

Contos Inefáveis (Nova Alexandria), de Carlos Nejar

Copacabana Dreams (Cosac Naify), de Natércia Pontes

Crônicas Para Ler na Escola (Objetiva), de Zuenir Ventura

Diálogos Impossíveis (Objetiva), de Luis Fernando Verissimo

Essa Coisa Brilhante Que é a Chuva (Record), de Cíntia Moscovich

Jogo de Varetas (7 Letras), de Manoel Ricardo de Lima

Livro Das Horas (Record), de Nélida Piñon

Manhãs Adiadas (Dobra Editorial), de Eltania Andre

Mistura Fina (7 Letras), de Vera Casa Nova

O Tempo em Estado Sólido (Grua), de Tércia Montenegro

Páginas Sem Glória (Companhia das Letras), de Sérgio Sant’Anna

Shazam! (7 Letras), de Jorge Viveiros de Castro