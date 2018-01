Poemas de Emily Brontë voltam às livrarias brasileiras

POESIA

Único livro de poemas de Emily Brontë no País volta às livrarias

Emily Brontë (1818-1848), autora de O Morro dos Ventos Uivantes, também era poeta. Reunindo essa sua produção menos conhecida, O Vento da Noite, lançado em 1944 pela José Olympio na prestigiosa Coleção Rubáiyát, está há décadas esgotado e alguns poucos exemplares dessa primeira e única edição são encontrados em sebos. A novidade é que em agosto a Civilização Brasileira relança o volume. A edição bilíngue reúne 33 poemas da inglesa traduzidos por Lúcio Cardoso e é organizada por Ésio Macedo Ribeiro. A obra traz apresentação do tradutor e quem assina a orelha é Denise Bottmann. Brontë publicou pouco em seus 30 anos de vida. Sua obra poética completa veio a público em 1941 graças à irmã, Charlotte (de Jane Eyre), que já tinha publicado alguns poemas dela, e a pesquisadores que vasculharam seus cadernos.

REEDIÇÃO

Jane Austen, o início

O Projeto Jane Austen, da Gutenberg, antecipado pela coluna, será iniciado no 2.º semestre com o livro do filme Love & Friendship. Whit Stillman assina tanto a obra quanto a adaptação prevista para outubro.

ASSINATURA

Sob demanda

A Dublinense fechou parceria com a TAG Livros para a produção de uma coleção exclusiva. Serão novas traduções de clássicos, obras indisponíveis no Brasil, enfim, o que os curadores do serviço de assinatura indicarem. O 1.º livro sai em julho, mas, como prega o projeto, ele só será conhecido quando a caixa da TAG chegar à casa do leitor.

FICÇÃO

O novo Richard Ford

Richard Ford terá Com Toda Franqueza (provisório), de 2014, lançado aqui até o início do ano pela Estação Liberdade. A editora está em fase de revisão da tradução e o autor, que retoma na obra seu alter ego Frank Bascombe, chegou a enviar, para ajudar, uma dissertação sobre o uso que ele faz de alguns palavrões no livro.

JUVENIL

Com magia

Autora de sucessos como Eleanor & Park, Rainbow Rowell estreia na fantasia com Carry On, que narra a história de Simon, bruxo que estuda na Escola de Magia Watford. Sai este mês pela Novo Século.

HQ

Do amigo imaginário

Boddah, amigo imaginário de Kurt Cobain e para quem o líder do Nirvana endereça a carta que escreveu antes de se matar, é evocado por Nicolas Otero. É ele quem conta a história de Cobain na graphic novel O Romance de Boddah – Como eu Matei Kurt Cobain, que a Martins Fontes – Selo Martins lança ainda este ano.

ROMANCE

Passado revolvido

Autora de Uma Praça em Antuérpia, Luize Valente segue na investigação acerca da 2.ª Guerra e trabalha no romance Sonata em Auschwitz (previsto pela Record para 2017). Trata-se de uma saga familiar que envolve o nascimento de um bebê nas barracas de Auschwitz-Birkenau, de mãe judia, em outubro de 1944; uma sonata composta por um jovem oficial alemão, no mesmo dia e lugar; uma partitura inacabada que é encontrada no Rio de Janeiro e vários segredos de família.

*

Luize acaba de passar pelos cenários do livro e se dedica agora à escrita. Enquanto isso, Antonio Simão compõe uma sonata especialmente para a obra.

