Planeta Tangerina faz workshop em São Paulo

Uma dica para quem acompanha a edição de livros infantis. A Planeta Tangerina, uma das editoras mais festejadas de Portugal, que faz livros sobre o cotidiano familiar com ilustrações e projetos gráficos bem cuidados, dará workshop nesta quarta-feira, dia 23, às 19 h, no Sesc Belenzinho (Rua Padre Adelino, 1.000, tel. 2076-9700, grátis, senhas distribuídas 30 minutos antes do início) com o tema Livro Ilustrado e Processos Colaborativos de Criação: Autoria, Edição, Arte e Formação.

À frente da atividade estarão os donos Isabel Minhós, João Gomes de Abreu e Yara Kono. São apenas 30 vagas.

Aqui, suas obras já foram lançadas pela Cosac Naify, Peirópolis, Tordesilhinhas e Companhia das Letrinhas, entre outras.

Recentemente, a Thais Caramico fez uma matéria especial para o Estadão sobre a editora.