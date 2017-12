Pedra Papel Tesoura chega ao mercado com Fernanda D’Umbra, Douglas Diegues e outros autores

MERCADO – 1

Poesia contemporânea na mira da nova Pedra Papel Tesoura

O designer e poeta mineiro Bruno Brum acaba de lançar o primeiro título da editora que abriu com a artista Tatiana Perdigão: Álbum Duplo, que marca outra estreia – a da cantora Fabiana Cozza na poesia. A Pedra Papel Tesoura terá como foco a publicação de poesia contemporânea e seus diálogos com outras linguagens artísticas. Estão previstos para 2018 Mapas Provisórios, fotolivro de Tatiana, um livro de poemas da atriz e cantora Fernanda D’Umbra (foto), outro de Marcelino Freire, um volume com a produção de Douglas Diegues, que escreve em portunhol e publicou a maioria de seus livros artesanalmente, e Opa!lavra, infantojuvenil de Ana Elisa Ribeiro. Vai lançar, ainda, latinos pouco conhecidos e o poeta argentino Fabián Casas, que está sendo traduzido por Joca Reiners Terron, será o primeiro.

Um pouco melhor

Depois de um 2016 desanimador, o mercado editorial deve fechar o ano no azul, segundo o Painel de Vendas de Livros no Brasil, divulgado esta semana. Até agora, houve um crescimento de 4,9% em volume e de 6,29% em faturamento.

Os mais vendidos

A partir de agora, a lista de mais vendidos da Veja inclui os dados da Amazon de venda de livros impressos e digitais.

Daqui para a Coreia

Morto em outubro, o filósofo húngaro István Mészáros terá O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico publicado na Coreia do Sul. Os direitos foram cedidos à Hanul pela Boitempo – que prepara A Revolta dos Intelectuais na Hungria para 2018.

De menina e menino



Recém-lançados pela Companhia das Letrinhas, Coisa de Menina e Coisa de Menino (acima), os primeiros livros de Pri Ferrari, 27 anos, sairão em Portugal pela Penguin Random House. Apesar dos títulos, eles são dedicados a “todos aqueles que acreditam que o importante é ter liberdade para fazer da vida o que se bem entender”. O primeiro já saiu no Chile pela Zig Zag.

Portugal e Espanha

Será lançado nos próximos dias, também em Portugal, mas pela Saída de Emergência, Sonata em Auschwitz, o novo romance de Luize Valente publicado, aqui, pela Record.

E Mad Maria, de Márcio Souza, também editado pela Record e adaptado pela Globo, já é encontrado em livrarias espanholas. Saiu pela Volcano.

Novos best-sellers

Autora da série Crônicas Lunares, de histórias futuristas inspiradas em tradicionais contos de fadas como Cinderela e Branca de Neve, Marissa Meyer terá mais dois livros publicados no País em 2018 pela Rocco.

Aguardado por seus jovens leitores, o best-seller Sem Coração recria o passado da Rainha de Copas e mostra como ela virou o terror do País das Maravilhas. Sai em abril. Já o recém-lançado título de estreia da série Renegades retrata um grupo de humanos com habilidades extraordinárias que estabelece a paz numa sociedade desintegrada – e desperta a ira de vilões.