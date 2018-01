Paulo Lins nega racismo em lista, defende Ruffato e manda um “saravá” aos professores cariocas no encerramento da Feira de Frankfurt

Maria Fernanda Rodrigues

Enviada especial / Frankfurt

Escolhido para participar da cerimônia de encerramento da Feira do Livro de Frankfurt, quando o país homenageado se despede e passa o bastão para o convidado de honra do ano seguinte, no caso a Finlândia, o escritor Paulo Lins quebrou o protocolo.

Ao invés de responder à primeira pergunta do escritor Thomas Böhn, que estava mediando o debate entre o brasileiro e a escritora finlandesa Rosa Likson, ele leu um texto em que, entre outras coisas, agradecia a acolhida da Alemanha e aos organizadores brasileiros, mandava um “saravá” aos professores do Rio de Janeiro e comentava sobre o abaixo-assinado em prol da escola pública e em repúdio à violência policial, que circulou entre os escritores na feira e foi assinado por mais de 40 pessoas.

Falou também sobre o fato de só ter um negro e um indígena na comitiva oficial. “Sabemos que o Brasil é um país racista, como são todos os países da Europa. Mas não houve racismo na lista de escritores convidados. Ela foi feita com base no mercado editorial brasileiro e internacional. Não é uma lista com o melhor da produção literária brasileira. Tudo aqui é mercado. ”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Autor de Cidade de Deus e de Desde que o Samba é Samba, Lins aproveitou para falar sobre o polêmico discurso de abertura, dirigindo-se ao seu autor: “Meu querido Luiz Ruffato, faço minhas as palavras de seu discurso. Com certeza, foi uma declaração de amor ao Brasil. Uma fala de esperança. A verdade tem que ser dita e encarada para alcançarmos mudanças substanciais na sociedade brasileira tão sofrida, tão marcada pela violência e pelas injustiças sociais. Por isso, deixo sem comentários a palavra do nosso vice-presidente e avisar que a poesia é uma coisa séria. Ela não se dá com qualquer um.”

Após o debate, Paulo leu uma poesia que escreveu aos 20 anos, que diz, logo no início: “Fui feto feio feito no ventre do Brasil /estou pronto para matar / já que sempre estive para morrer” (leia o poema completo abaixo).

O presidente da Feira de Frankfurt comentou a participação do Brasil e destacou o debate que foi levantado logo no primeiro dia do evento. “Vimos um Brasil que se angustia consigo mesmo, e que vai para a frente com sua criatividade”, disse.

Renato Lessa, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, um pouco antes de passar o bastão para a Finlândia, comentou: “Esse bastão representa a alegria imensa de ter estado aqui com essa programação que buscou mostrar a variedade e o grau de liberdade que o povo brasileiro atingiu expressa através de seus artistas e de seus criadores, e isso é muito importante para a Biblioteca Nacional e para a minha geração, que arriscou sua vida para que essa liberdade fosse usufruída em lugares como esse.”

Ao final da cerimônia, o músico finlandês Jimi Tenor se apresentou.

Poema lido por Paulo Lins:

Fui feto feio feito no ventre do Brasil

estou pronto para matar

já que sempre estive para morrer

Sou eu o bicho iluminado apenas

pela fraca luz das ruas

que rouba para matar o que sou

e mato para roubar o que quero

Já que nasci feio, sou temido

Já que nasci pobre, quero ser rico

e assim meu corpo oculta outros

que ao me verem se despiram da voz

Voz solta virando grito

Grito louco ao som do tiro

Sou eu o dono da rua

O rei da rua sepultado vivo no baralho

desse jogo

O rei que não se revela

nem em paus

nem em ouro

Se revela em nada quando estou livre

renada quando sou pego

pós nada quando sou solto

Sou eu assim herói do nada

De vez em quando revelo o vazio

De ser irmão de tudo e todos contra mim

Sou eu a bomba humana que cresceu

entre uma voz e outra

entre becos e vielas

onde sempre uma loucura está para acontecer

Sou seu inimigo

Coração de bandido é batido na sola do pé

Enquanto eu estiver vivo

todos estão para morrer

Sou eu que posso roubar o teu amanhecer

por um cordão

por um tostão

por um não

Me meço e me arremeço (sic) na vida

lançando-me em posição mortal

Prefiro morrer na flor da mocidade

do que no caroço da velhice

Sem saber de nada me torno anacoluto insistente

Indigente nas metáforas de tua língua vulgar 126

Que não se comprometeu

Pois a minha palavra

( a bela palavra )

Inaugurada na boca do homem, a dama maior do

artifício social

perdeu a voz

Voz sem ouvido é mero sopro sem fonemas

É voz morta enterrada na garganta

E a pá lavra vida muda no mundo legal

me faz teu marginal