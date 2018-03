Os finalistas do Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon

Foram anunciados nesta terça-feira os 10 finalistas do Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura, que paga ao autor do melhor romance escrito em língua portuguesa e publicado no Brasil o valor de R$ 150 mil. O vencedor será conhecido na abertura da Jornada Nacional de Literatura, dia 27, em Passo Fundo.

São eles: A Noite das Mulheres Cantoras, de Lídia Jorge (Leya); Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera (Companhia das Letras); Domingos sem Deus, de Luiz Ruffato (Record); Habitante Irreal, de Paulo Scott (Alfaguara); Infâmia, de Ana Maria Machado (Alfaguara); Lívia e o Cemitério Africano, de Alberto Martins (34); O céu dos Suicidas, de Ricardo Lísias (Alfaguara); O Que os Cegos Estão Sonhando?, de Noemi Jaffe (34); Solidão Continental, de João Gilberto Noll (Record; na foto de Neco Varella/Estadão) e Uma Duas, de Eliane Brum (Leya).

Outros vencedores:

1999 – Sinval Medina, com Tratado da Altura das Estrelas

2001 – Antônio Torres, com Meu Querido Canibal, e Salim Miguel, com Nur na Escuridão, dividiram o prêmio

2003 – Plínio Cabral, com O Riso da Agonia

2005 – Chico Buarque, com Budapeste

2007 – Mia Couto, com O Outro Pé da Sereia

2009 – Cristovão Tezza, com O Filho Eterno

2010 – João Almino, com Cidade Livre.