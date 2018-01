COLETÂNEA

Obra vai contar cinco séculos de história em quadrinhos



A empreitada é de Rogério Campos. Um dos principais editores de quadrinhos do País, responsável pela publicação de nomes como Alan Moore, Robert Crumb e Will Eisner, e criador da Conrad e da Veneta, onde é hoje diretor editorial, ele lança, dia 15, Imageria – O Nascimento das Histórias em Quadrinhos. Trata-se de uma coletânea com as primeiras, e as mais emblemáticas, HQs produzidas no mundo – do século 15 ao 20. No livro, o leitor brasileiro terá a chance de ler trabalhos importantes nunca lançados aqui, como Yellow Kid (ilustração), do final dos anos 1890, considerada a primeira HQ norte-americana, além de obras de Gustave Doré e Rodolphe Topfer, Sisson e Angelo Agostini. Sem contar as religiosas. A edição de luxo da Veneta tem projeto gráfico de Gustavo Piqueira.

ADAPTAÇÃO

Em texto corrido

De Alex Irvine, Guerras Secretas, adaptação da HQ da Marvel para romance, chega às livrarias pela Novo Século em dezembro. Outros 7 títulos semelhantes estão previstos para 2016.

INFANTIL

Da Cosac Naify à FTD

Isabel Lopes Coelho deixou a diretoria do núcleo infantojuvenil da Cosac Naify na última reestruturação da editora, depois de 12 anos. Passou dois meses em Munique, como bolsista da maior biblioteca infantil e juvenil do mundo, pesquisando para o doutorado, e agora assume a gerência de literatura de projetos especiais da FTD, especializada em educação.

JUVENIL – 1

Amor proibido

Aguardada por fãs de séries como A Seleção, a trilogia Winners, de Marie Rutkoski, sairá aqui, pela V&R, a partir de abril. É a história da filha do general de um império em guerra que escraviza seus prisioneiros. Entre ingressar no exército ou se casar, ela prefere a música – e compra um escravo com talentos musicais, por quem, claro, se apaixona.

JUVENIL – 2

Órfã de amiga

A Verus comprou, em Frankfurt, The Thing About Jellyfish, de Ali Benjamin. Finalista do National Book Award, ele fala sobre a dor de uma menina de 12 anos que perde a melhor amiga. A produtora de Reese Witherspoon já comprou os direitos da adaptação cinematográfica.

NÃO FICÇÃO

Marx e Engels

A edição de 2013 do Curso Livre Marx-Engels vai virar livro. Com organização de José Paulo Netto e artigos dos participantes, Curso Livre Marx-Engels: A Criação Destruidora será lançado dia 7, no Centro Cultural da Juventude, pela Boitempo e Carta Capital, com palestra sobre introdução ao marxismo.

TRADUÇÃO

Retrato da ditadura

K., romance de Bernardo Kucinski que tem a ditadura militar como pano de fundo, está a caminho de mais de 100 livrarias japonesas. A edição é da Kadensha. Os direitos também estão sendo negociados para a República Checa.

EXPOSIÇÃO

‘A Metamorfose’

A Casa das Rosas abre, dia 7, mostra em homenagem a Kafka (abaixo) e aos 100 anos de ‘A Metamorfose’. A curadoria é de Reynaldo Damazio. Vai até 29/2.

