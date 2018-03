Babel: Obra reúne os três primeiros álbuns de Mauricio de Sousa

COLETÂNEA

Obra reúne os três primeiros álbuns de Mauricio de Sousa

Itens de colecionador, os primeiros álbuns de Mauricio de Sousa, publicados em 1965 pela FTD, serão reunidos num único volume pela WMF Martins Fontes. Com lançamento marcado para a Bienal do Rio, em setembro, às vésperas do aniversário de 80 anos do cartunista, o volume trará O Astronauta no Planeta dos Homens Sorvete, A Caixa da Bondade e Piteco. Naquela época, as histórias não eram contadas em tiras, mas em grandes painéis. Uma entrevista inédita completa a obra de 208 páginas e capa dura. Uma boa oportunidade para ver os primeiros passos de personagens célebres como Hiro, Chico Bento (ao lado) e Penadinho, e para conhecer outros deixados de lado, como Niquito.

POLÍTICA

O grande desafio

O escritor Jéferson Assumção deve ser nomeado diretor do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca do MinC. Ele substituirá Fabiano dos Santos Piúba, agora secretário adjunto de Cultura do Ceará. A prioridade segue sendo a construção de uma política de Estado para a área. Assumção acompanha a questão desde o início do Plano Nacional do Livro e Leitura.

BIBLIOTECA – 1

Questão sensível

Dados de 2013 do Censo Escolar/Inep mostram que só 35% das escolas de educação básica (públicas e particulares) têm uma biblioteca. Por lei, o número deve ser 100% em 2020.

BIBLIOTECA – 2

Falta pouco

Está na reta final a campanha de financiamento coletivo para a revitalização da única biblioteca de Caraíva, vilarejo no sul da Bahia. A iniciativa é da produtora cultural Joanna Savaglia e falta muito pouco para dar certo: menos de R$ 2 mil. Quem quiser ajudar pode contribuir até o dia 22 com quantias a partir de R$ 10 no benfeitoria.com/bibliotecadecaraiva. Editoras já prometeram livros.

CURSO

Só 30 vagas

Nada menos do que 940 pessoas se inscreveram no Curso Livre de Formação do Escritor, da Casa das Rosas. Em 2013, foram 455 e em 2015, 504.

BIOGRAFIA – 1

Um ano depois

A Planeta lança em julho a biografia de Rubem Alves (1933- 2014) que está sendo escrita por Gonçalo Junior.

BIOGRAFIA – 2

As luzes de Manara

Conhecido por seus quadrinhos eróticos, Milo Manara lança em abril, aqui e na Europa, sua biografia ilustrada de Caravaggio. A edição brasileira, da Veneta, terá dois volumes.

CRÔNICA

Brasilidade analisada

Sai em março, pela Rocco, Brasileirismos, com crônicas do antropólogo Roberto DaMatta publicadas no Caderno 2.

TRADUÇÃO

‘Pedras’ na Itália

Tempo de Espalhar Pedras, de Estevão Azevedo, será editado na Itália pela Caravan.

PRÊMIO

Acadêmico e best-seller

O Capital no Século XXI, de Thomas Piketty, acaba de ganhar o principal prêmio do Prose Awards, promovido pela Professional and Scholarly Publishing – braço acadêmico da Association of American Publishers.