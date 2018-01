Obra reúne crônicas de Rubem Braga sobre amigos escritores

Tem mais crônicas saindo do baú de Rubem Braga (1913-1990) e virando livro. Nas redações dos jornais em que trabalhou, na Editora do Autor e na Sabiá ou na lendária cobertura da Barão da Torre, Rubem Braga sempre esteve rodeado de amigos. E muitos deles foram tema de suas crônicas. Gustavo Henrique Tuna, doutor em História Social pela USP, mergulhou no acervo do escritor na Fundação Casa de Rui Barbosa e selecionou 25 textos sobre encontros com escritores como Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato, Manuel Bandeira e Graciliano Ramos. As crônicas, publicadas em jornais e revistas, são reunidas agora, pela primeira vez, em livro. O Poeta e Outras Crônicas de Literatura e Vida será lançado pela Global ainda este mês e contará com um caderno de imagens.

FOLHETIM

Alencar inédito

Sai pela EDUFSCar, em julho, Ao Correr da Pena (Folhetins Inéditos), de José de Alencar (1829-1877). A obra é fruto de pesquisa do professor Wilton José Marques, que encontrou os oito folhetins em edições de 1854 e 1855 do Correio Mercantil. Há, ainda, um ensaio sobre o porquê da ausência desses textos na obra do autor.

REVISTA

Os melhores da década

A Granta – Melhores Jovens Autores Americanos, lançada agora nos EUA, não deve sair aqui. A Objetiva suspendeu a edição de novos números da revista.

INFANTIL

História compartilhada

A Menina dos Livros, de Oliver Jeffers e Sam Winston, previsto pela Pequena Zahar para 2018, conta a história de uma garota que navega em sua jangada por um mar de palavras até a casa de um menino, convidando-o a ir com ela em uma aventura pela imaginação e por paisagens tipográficas moldadas a partir de trechos de clássicos como O Mágico de Oz e A Ilha do Tesouro.

PRÊMIO

Esperando, esperando

Os vencedores do Prêmio Literário Cidade de Manaus esperam, desde outubro, o pagamento (R$ 5 mil para as categorias nacionais e R$ 3 mil para as regionais). José Carlos Aragão, Jacques Fux e Ana Elisa Ribeiro estão entre os 13 premiados. Depois de muitas idas e vindas dos autores, recibos enviados e depósitos não feitos, o Conselho Municipal de Cultura informa à coluna que o pagamento está programado para o fim do mês.

FICÇÃO

Inquietações coletivas

Em Modo Avião, a poesia de Lucas Santtana, a prosa de João Paulo Cuenca e os desenhos de Rafael Coutinho se alternam numa trama em torno das inquietações contemporâneas – da ansiedade, conectividade, solidão, escolhas, relações humana. O lançamento, pela Lote 42, está marcado para o início de junho.