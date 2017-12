O desafio de escrever o segundo romance: Paula Fábrio e Luize Valente falam sobre o processo

No ano passado, pelo romance Desnorteio, Paula Fábrio ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura na categoria autor estreante com mais de 40 anos. Luize Valente estreou na ficção em 2012 com O Segredo do Oratório – uma extensa pesquisa sobre as tradições judaicas presentes nas famílias de cristãos-novos no Brasil transformada num romance histórico. Os direitos já foram vendidos para o exterior e a editora de Internacional da Globonews participou de diversos festivais literários para falar sobre a obra. Agora, as duas se preparam para lançar o segundo romance. Elas foram convidadas a falar sobre o processo nesta quinta-feira, às 20 horas, na Livraria Blooks (Shopping Frei Caneca).

Paula (abaixo) conta que o prêmio recebido em 2013 não tornou a tarefa mais difícil. “O que sempre pesa é meu grau de exigência e o processo está tão difícil quanto foi para Desnorteio. Eu não diria que é mais difícil fazer o segundo, eu diria que é mais difícil fazer o próximo. Isso porque eu imagino que o autor deseja melhorar sempre”, conta a autora que está escrevendo e reescrevendo oito horas por dia, de segunda a sexta.

Ponto de Fuga (título provisório) foi selecionado pelo ProAC ano passado e será publicado pela Foz em 2015. “É um romance híbrido, porque mistura relato de viagem, resenha literária e a transformação da personagem. Ao longo da jornada, ela vai trazendo recordações de outras viagens e, aos poucos, revela como ‘conduziu’ a morte de seu pai, que estava com câncer terminal”, explica a autora. “Mas há uma história de amor também, além de preocupações sociais, estas últimas acho que vão continuar comigo até o fim”, completa.

