Novo terraço da livraria Martins Fontes terá painéis de Caeto

LIVRARIA

Caeto leva cenas da cidade para terraço da Martins Fontes



Nos últimos dois anos, Alexandre Martins Fontes procurou um uso para o terraço que fica sobre sua livraria, na Avenida Paulista, e cuja entrada se dá por seu auditório. Finalmente encontrou. Autor da HQ autobiográfica Memória de Elefante e da adaptação, também para quadrinhos, de A Morte de Ivan Ilitch, Caeto começou há alguns dias a pintar um grande painel instalado no espaço – que receberá, ainda, projeto paisagístico. Por ora, o terraço, com inauguração dia 31, será usado como extensão do auditório. Caeto quer transpor para o painel, que ele chama de Selva de Pedras, cerca de 14 ilustrações com paisagens urbanas, muitas delas na Paulista, que mostram o fluxo da cidade e pessoas com cabeças de animais, como a que está ao lado.

HQ – 1

A história continua

Antes de iniciar a pintura dos painéis, Caeto entregou à Companhia das Letras os originais de Dez Anos Para o Fim do Mundo. É a continuação de Memória de Elefante, de 2010.

*

A editora, aliás, planeja, há mais de um ano, publicar toda a produção de Laerte.

HQ – 2

Memória do quadrinho

Em agosto, durante as Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, a Marsupial lança o próximo título da séria Recordatório: a biografia de Moacy Cirne (1943-2014), pesquisador de HQ, escrita por Alex de Souza (UFPB).

CINEMA

Retomada, 20 anos

Cinema Brasileiro a Partir da Retomada – Aspectos Econômicos e Políticos, do cineasta, escritor e jornalista Marcelo Ikeda, será lançado pela Summus em meados de agosto. Há 20 anos, estreava Carlota Joaquina, filme que dava início à nova fase.

ADAPTAÇÃO

‘Poltrona’ na tevê

Está previsto para agosto o início das filmagens da minissérie (em seis capítulos para o Canal Brasil) baseada no romance Poltrona 27 (Record, 2011), do jornalista Carlos Herculano Lopes. O cineasta Paulo Thiago ainda está escolhendo os atores, mas o cenário está decidido: Jaboticatubas, em Minas.

NÃO FICÇÃO

Criando adultos

Um dos livros mais celebrados do momento, How To Raise An Adult sairá aqui pelo selo Bicicleta Amarelo, da Rocco, em 2016. Na obra, a jornalista americana Julie Lythcott-Haims diz que, de tanto mirar no sucesso da prole, pais tendem a criar filhos inseguros, incapazes de lidar com os próprios erros (ou de aprender com eles).

FOTO

Livro para emoldurar



Pequenos Formatos é o nome da nova série que a Madalena lança em agosto, na SP-Arte/Foto. Na estreia, livretos de 16 páginas e 14 lâminas soltas – de Claudia Jaguaribe (Cactoceae, com fotos de cactos na paisagem urbana) e de Lucas Lenci (Hominini, com imagens de várias cidades). Acima, Nova York. A tiragem será de 200 exemplares.