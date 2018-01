Nova empreitada literária de Karl Ove Knausgard entre os títulos quentes da Feira de Frankfurt

FEIRA

Títulos quentes de Frankfurt já estão sendo negociados



A 10 dias da abertura da Feira de Frankfurt, agentes literários se agitam na tentativa de transformar seus títulos nos mais concorridos do evento. Tem de tudo entre as ofertas – de biografias de Doris Lessing e Cindy Crawford às rentáveis obras para os “jovens adultos”. Alguns desses direitos já estão sendo negociados. Outros devem ser vendidos durante a feira ou vão a leilão. Mas há obras que já estão bem asseguradas. É o caso das novas empreitadas do norueguês Karl Ove Knausgard (foto), famoso mundialmente pela série Minha Luta. Sua editora no Brasil, a Companhia das Letras, já garantiu os direitos de publicação de The Morning Star, romance sobre a aparição do demônio em Bergen, na Noruega, em 1990, e de uma série de 4 livros de não ficção que será uma espécie de enciclopédia pessoal sobre tudo. Os livros ainda são inéditos em inglês.

Leia também entrevista concedida pelo autor em 2013: O suicídio literário de Knausgard

INDEPENDENTE

Livros na Croácia

E por falar em Frankfurt, a Dublinense, que tem participado com estande, comemora a venda de dois títulos para a Croácia. Fetiche, da Carina Luft, e Sob o Céu de Agosto, de Gustavo Machado, já lançados na Alemanha, sairão pela Oksimoron.

FILOSOFIA

Analisando Heidegger

Heidegger e o Mito da Conspiração Judaica Mundial, de Peter Trawny, está quase saindo da gráfica. Com tradução de Soraya Hoepfner, a obra parte dos recém-publicados Cadernos Negros, do importante e controverso filósofo alemão. O lançamento é da Mauad X e traz prefácio do autor para essa edição.

HQ

Crumb non grato

Para mandar imprimir Viva a Revolução!, a Veneta enfrentou a mesma dificuldade de quando fez Mente Suja – apesar de explicar que o novo livro de Robert Crumb não tinha quase nada de sexo. A Voxel topou e o livro organizado por Rogério Campos deve ser lançado dia 10. O volume reúne histórias – algumas delas inéditas – sobre feminismo, racismo, violência policial, consumismo e meio ambiente.

JUVENIL

Superação e espaço

Entre as apostas da Valentina para 2016 estão dois best-sellers do New York Times. Dumplin, de Julie Murphy, conta a história de uma garota gorda, filha de uma mãe que chegou a vencer concursos de beleza, que ganha autoconfiança ao se apaixonar por uma ex-atleta – e ser correspondida.

*

O outro é a fantasia Serafina and the Black Cloak, de Robert Beatty, sobre uma menina de 12 anos que vive com o pai num porão. Ela tem 4 dedos em cada pé, olhos dourados e outras estranhas características.

BEST-SELLER

Agora, com figuras

A Mágica da Arrumação, de Marie Kondo, um dos 20 livros mais vendidos no Brasil em 2015, vai dar cria e a Sextante já adquiriu os direitos. Com lançamento marcado para janeiro nos EUA e Inglaterra, Spark Joy: An Illustrated Master Class On The Art Of Organizing And Tidying Up vai na mesma linha, mas agora mostra como se faz.

SEBO

Usado e assinado

Uma curiosidade: dos 15 milhões de livros disponíveis na Estante Virtual, 192 mil trazem dedicatórias e 54 mil são autografados. Perto do Coração Selvagem, com a assinatura de Clarice Lispector, vale R$ 700. Macunaíma, autografado por Mário de Andrade, R$ 2 mil. E Iracema, por José de Alencar, sai por R$ 2.990,98.