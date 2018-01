Nova editora vai explorar personagens transgressores

Ubiratan Brasil e Guilherme Sobota

Uma nova casa editorial paulistana vai lançar seus primeiros livros em março deste ano: a Editora Noir vai focar suas atividades em livros sobre personagens transgressores do mundo artístico e da cultura pop em geral. As duas primeiras obras programadas são do jornalista e escritor Gonçalo Júnior: Eu Não Sou Lixo: A Vida Trágica do Cantor Evaldo Braga, biografia do cantor brega, e um livro sobre o desenhista Milo Manara, com entrevistas, ilustrações e referências sobre os trabalhos do italiano. “A gente percebeu que existe um nicho, uma necessidade no mercado que não está sendo suprida, e talvez seja o momento de tentar algo”, diz um dos dois fundadores da Noir, o publicitário André Hernandez, que passou 15 anos envolvido com o mercado editorial. Serão quatro livros até o final do ano, e os primeiros saem com tiragem de mil exemplares.

ZYGMUNT BAUMAN

Novo livro

Morto no início do ano, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman ainda tem obra a ser publicada. A Zahar promete, para 2018, Retrotopia. O conceito remete à busca de elementos do passado que nos deem uma perspectiva para o futuro. Segundo o sociólogo, em meio à crise financeira, ao desemprego e à descrença nos governos em solucionar tantos problemas, estamos perdendo a nossa fé em alcançar a felicidade num futuro ideal.

PÁSSAROS

Visitantes cantantes

A Edições Barbatana lança neste sábado, 11, Caderno Alado, novo livro de Cristina Porto. Na obra, que tem ilustrações e colagens assinadas por ela e por Ricardo Costa, a autora conta a história de 12 passarinhos que vão visitá-la em sua casa – onde nasceu e para onde voltou a morar anos depois -, no bairro do Infinito, em Tietê, cidade do interior de São Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PODEROSA

Anita Garibaldi

Anunciada como “a verdadeira poderosa”, a guerrilheira Anita Garibaldi (1821-1849) inspira o próximo romance histórico do jornalista Thales Guaracy, Anita, que a Record deve lançar em abril. O livro mostra como Anita foi a grande companheira do revolucionário Giuseppe Garibaldi, que participou da Revolução Farroupilha. “A maior história de amor de todos os tempos”, anuncia a publicidade da obra.

SUFISMO

A volta de Idries Shah

O indiano Idries Shah (1924-1996) influenciou muitos outros intelectuais (Doris Lessing, entre outros) com sua visão muito particular de sufismo -? mais uma filosofia de autoconhecimento que uma corrente mística contemplativa do Islã, segundo o pensador sufi. A Tabla (novo selo editorial da Roça Nova Editora) lança agora a coleção Filosofia Viva, com 11 volumes, como Reflexões, Aprender a Aprender e A Sabedoria dos Idiotas.

RELIGIÃO

O mais lido

Uma nova versão da Bíblia chega ao mercado em março: a Thomas Nelson Brasil vai publicar a Bíblia de Estudo Integrada, editada pelo norte-americano John R. Kohlenberger III. O livro dispõe dos acontecimentos em ordem cronológica, mas, segundo a casa editorial, o foco principal não está em explicar e comentar as passagens, mas sim na edição do texto. A Bíblia é o livro mais lido do País, segundo a mais recente Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil.