Não ficção para adolescentes, ‘Este Livro é Gay’ chega ao País em 2016

MANUAL

Obra de não ficção juvenil sobre sexualidade sai em 2016



A adolescência de James Dawson teria sido mais fácil se houvesse, à época, um livro como This Book Is Gay. Ele se sentia estranho, achava que ser gay era errado, e escondeu sua sexualidade por muitos anos. Mas o tempo passou e o ex-professor e autor de livros de suspense se assumiu e resolveu escrever uma obra que pudesse ajudar meninos e meninas nessa fase de descoberta, aceitação e revelação. This Book Is Gay, festejado na Inglaterra e que rendeu ao autor o título de Queen of the Teen – por tratar de assuntos LGBT na literatura juvenil – chega às livrarias brasileiras no primeiro trimestre de 2016 pela WMF Martins Fontes. Com graça, leveza e sem rodeios ou censura, Dawson trata, neste manual ilustrado, de questões delicadas que ainda hoje geram preconceito, intolerância e violência.

* O gráfico acima mostra quantos anos as pessoas que partiparam da pesquisa citada pelo autor no livro tinham quando questionaram pela primeira vez seu gênero e sexualidade.

NOVELA

URSS, anos 1960

Mal-entendido em Moscou, novela de Simone de Beauvoir escrita em 1965 e que deveria integrar a coletânea A Mulher Desiludida (1968) – mas foi substituída por ela por A Idade da Discrição -, sairá pela Record em maio. O livro narra a crise conjugal e de identidade vivida por um casal de professores aposentados em viagem a Moscou.

CONTO

LaSalle aqui

A Mombak lança, no segundo semestre, Tell Borges If You See Him: Tales of Contemporary Somnambulism, do americano Peter LaSalle – que combina, em sua obra, passado, presente, futuro, vida, morte, real e surreal.

ROMANCE – 1

Sinais divinos

Está previsto para junho, pela Cosac Naify, o lançamento do romance de estreia da argentina Selva Amada. Publicado lá em 2012, O Vento Que Arrasa é ambientado na província do Chaco e acompanha um dia e meio da vida de Lena, uma garota de 16 anos, e seu pai, um pastor que percorre o país em busca de sinais de Deus.

ROMANCE – 2

Morte e loucura

O Frágil Toque dos Mutilados, livro de Alex Sens vencedor do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura de 2012 na categoria Jovem Escritor Mineiro, sairá pela Autêntica no fim do mês.

NÃO FICÇÃO

Ontem e hoje

Friedrich Engels (1820-1895) publicou uma série de artigos sobre a falta de habitação nas cidades europeias, a origem do problema e possíveis soluções. Ainda atuais, os textos compõem Sobre a Questão da Moradia, que a Boitempo lança ainda em abril.

FEIRA

Acesso ao livro

Algumas das principais editoras estarão na Feira do Livro do Centro Cultural da Juventude, na Vila Nova Cachoeirinha, entre os dias 24 e 26. O compromisso é dar descontos de pelo menos 50%.

DIGITAL

Hábitos de leitura

Pensando em lançar um programa de publicações acadêmicas digitais, a Edusp ouviu 6 mil alunos, professores e pesquisadores de várias universidades acerca de seus hábitos de leitura. Os dados ainda estão sendo tabulados, mas já dá para se ter uma ideia do comportamento. Cerca de 50% dos leitores compram livros pela internet e 42% não compram – emprestam de bibliotecas, fazem cópia ou baixam da internet. Entre as vantagens do e-book foram citadas a facilidade de carregar (77%) e de pesquisar (46%) e o preço inferior ao do impresso (44%).