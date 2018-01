NÃO FICÇÃO

Movimento ‘Vamos juntas?’ vai virar livro em março

A comunidade Vamos Juntas? foi criada no Facebook no final de julho do ano passado e hoje, seis meses depois, já conta com 285 mil seguidores. A ideia é simples, de fácil implantação e, infelizmente, ainda necessária. “Na próxima vez que estiver em uma situação de risco, observe: do outro lado pode estar outra mulher passando pela mesma insegurança. Que tal irem juntas?” é o lema do movimento criado pela gaúcha Babi Souza – e que recebe cerca de 80 relatos de assédio diariamente. Um livro mesclando depoimentos e discussões sobre temas como sororidade, feminismo e empoderamento da mulher será publicado em março pela Galera Record. Vamos Juntas?, de Babi, terá prefácio de Márcia Tiburi e orelha de Juliana Faria, do Think Olga.

CONTEMPORÂNEO

Inferno particular

Misto de autobiografia e ficção, Ana de Amsterdam é o título do blog da portuguesa Ana Cássia Rebelo que vem chamando atenção pela qualidade literária de seus posts. É também o nome do livro que a Globo lança no início de fevereiro. Com organização de João Pedro Jorge e cara de diário, ele traz textos em que a autora investiga emoções “complexas e íntimas”.

*

São da Globo, também, os direitos de Meursault, Contre-enquete, do argelino Kamel Daoud. A obra foi destacada por Sérgio Augusto em sua coluna no sábado passado e dialoga com O Estrangeiro, de Albert Camus. Deve sair em junho.

CLÁSSICO

Amor e tragédia

A coleção de clássicos da Zahar ganha um novo título em julho: O Morro dos Ventos Uivantes. A história publicada por Emily Brontë em 1847, e adaptada para cinema, teatro e televisão, sairá em edição comentada. A tradução é de Adriana Lisboa. Rodrigo Lacerda assina a apresentação e Bruno Gambarotto ficou responsável pelas notas.

SÉRIE

Mais amor

A Arqueiro aposta em duas séries para março: Os Números do Amor, de Sarah MacLean (o 1.º é 9 Regras a Ignorar Antes de se Apaixonar), e A Pousada, de Nora Roberts, cujo título de estreia será Um Novo Amanhã.

HQ

Desde 1938

A Sesi-SP Editora começa a publicar, em fevereiro, a HQ Spirou e Fantasio, sucesso na França e na Bélgica, mas nunca editada sistematicamente aqui. Ela já adquiriu os direitos de 12 obras e inicia a coleção com Um Feiticeiro em Champignac e Quatro Aventuras de Spirou e Fantasio. O plano é mais ambicioso e envolve o lançamento dos 54 títulos da série.

PASSATEMPO

Novas pinturas

O livro de colorir não é coisa do passado ainda. A Universo dos Livros lança, em 20/2, O Livro de Colorir do Harry Potter. E deve vir mais pela frente, já que acabam de ser anunciados, na Inglaterra, O Livro de Colorir das Criaturas Mágicas e O Livro de Colorir dos Lugares e Personagens Mágicos. Tem também no digital. Na quinta, a ilustradora Millie Marotta lançou o aplicativo Colouring Adventures, com download gratuito e 5 ilustrações para colorir. Depois, vai dar para comprar mais.

*

Falando em digital, a Record terá mais 350 títulos no Kindle Unlimited a partir deste sábado, 16, totalizando 750 obras para ‘aluguel’ na Amazon.

