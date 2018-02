Mercado editorial brasileiro analisa seu crescimento

Na Babel do último sábado, comentei sobre o estudo que seria apresentado hoje no Sindicato Nacional de Editores de Livros, no Rio. Trata-se de uma pesquisa feita por profissionais da área de administração a pedido dos editores que estão interessados em saber o que devem fazer para não perder o bonde do crescimento. O material resgata a história do mercado editorial brasileiro e propõe formas de manter um desenvolvimento sadio. Ampliei o assunto em matéria publicada no Caderno 2. Leia aqui.

Na foto (de André Dusek/Estadão), um centro de distribuições da Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um dos grandes clientes das editoras.