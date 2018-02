Marina Colasanti vende mais que John Green na Estante Virtual

SEBO

Marina Colasanti se torna best-seller na Estante Virtual



Marina Colasanti venceu, em 2014, o Jabuti de livro do ano de ficção por Breve História de um Pequeno Amor. Mas não foi com este delicado e premiado livro infantil que ela virou best-seller no mês passado. Publicado em 2001, Penélope Manda Lembranças tornou-se o livro mais vendido de toda a Estante Virtual, portal que reúne o acervo de sebos de todo o País (algo como um milhão de títulos), em julho. Foram comercializadas nada menos do que 294 cópias. A volta às aulas deve ter motivado o sucesso desta coletânea de contos juvenis. Enquanto um exemplar novo custa cerca de R$ 33 nas principais livrarias, uma edição usada parte de R$ 3,99. John Green, best-seller internacional, ficou em segundo lugar com 139 exemplares vendidos de Cidades de Papel, que acaba de virar filme, e ganhou por pouco de Graciliano Ramos. De Vidas Secas, foram vendidas 113 cópias. Prova de que há espaço para livros de todas as épocas

BIOGRAFIA – 1

Data marcada



Chega às livrarias brasileiras no dia 1.º, pelo Fábrica231, selo da Rocco, A Garota da Banda. Esperado pelos fãs do Sonic Youth, o livro é a autobiografia de Kim Gordon (acima), uma das fundadoras do grupo.

BIOGRAFIA – 2

Saindo do forno

Sai da gráfica no fim do mês, para lançamento na Bienal do Rio (3 a 13 de setembro), pela Autêntica, a Autobiografia Poética, de Ferreira Gullar.

NÃO FICÇÃO

Tudo sobre o bardo

Organizado por Régis Augustus Bars Closel e Ronaldo Marin, Shakespeare – 450 anos está previsto para setembro, mais de um ano após a efeméride, pelo Instituto Shakespeare do Brasil e Biblioteca Mário de Andrade. São 22 artigos sobre os temas: Estudos Sobre Shakespeare, Teatro e Início da Idade Moderna, Shakespeare e o Brasil e Concepção e Recepção de Shakespeare.

FOTOGRAFIA

Livro, site, etc.



Pablo Pinheiro percorreu 2 mil quilômetros para o projeto Uma Tradição nos Rios Grandes: A Imagem do Vaqueiro Contemporâneo em Transição (Prêmio Funarte Marc Ferrez). O resultado estará no fotolivro Rio Grandes (acima), disponível para download gratuito a partir do dia 11 em estudiop.com.br/riograndes, onde haverá ainda áudios e vídeos.

CRÔNICA

Antes de ser moda

Publicada pela José Olympio em 1986 e há quase uma década fora de catálogo, a coletânea Confissões Íntimas, com crônicas do lendário Apicius, pseudônimo de Roberto Marinho de Azevedo, está prestes a ganhar uma edição digital pela Cesárea.

*

Apicius foi crítico gastronômico do Jornal do Brasil entre as décadas de 1970 e 1990. A última vez que um texto seu foi publicado foi em 2005, na antologia Boa Companhia, organizada por Humberto Werneck.

*

A obra, a ser lançada dia 18, traz esses textos sobre gastronomia – mas que falam, também, sobre a vida no Brasil. Tudo com muita ironia.