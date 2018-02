Marcelo Ferroni lança ‘Das Paredes, Meu Amor, Os Escravos nos Contemplam’

Saiu sábado, no Caderno 2, uma entrevista que fiz com o editor e escritor Marcelo Ferroni sobre seu segundo romance – Das Paredes, Meu Amor, Os Escravos Nos Contemplam. É o primeiro livro que ele lança depois de ter vencido o Prêmio São Paulo de Literatura na categoria autor estreante por Método Prático da Guerillha. No livro que ele lança agora, um escritor um pouco frustrado com a falta de barulho em torno do livro de contos que acabara de lançar se vê envolvido com uma moça rica e fútil. Num fim de semana na fazenda dela e rodeado por seus familiares igualmente esvaziados, ele se torna um dos 13 suspeitos de ter assassinado o patriarca. A história é narrada por ele em sua maior parte, e é o escritor que acaba desempenhando, com outro ‘intruso’, o papel de detetive. Leia aqui.

