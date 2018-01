Maisa Silva, Victória Diniz e Fernanda Concon preparam livros

Celebridade desde os três anos, Maisa Silva tem mais de 7 milhões de seguidores no Facebook e mais de dois milhões no Twitter – onde mistura tiradas engraçadas com mensagens mais engajadas. Parte desse conteúdo estará em O Livro de Tweets da +A, que ela lança na Bienal do Livro do Rio de Janeiro (31/8 a 10/9), pela Gutenberg em parceria com a Agência Mostre-se.

O Livro de Tweets da +A será o terceiro título da cantora, apresentadora e atriz no catálogo da editora. Ela já lançou Sinceramente Maisa e O Diário de Maisa. E este não é o único projeto da Gutenberg com celebridades de internet – e ex-Carrossel – para a feira. Estão no prelo, ainda, livros de Victória Diniz e de Fernanda Concon.

Victória Diniz, que iniciou sua carreira aos cinco anos e interpretou, entre outras personagens, a Bibi em Carrossel, vai lançar um livro com crônicas de bastidores da novela. De acordo com a editora, ela conta como foram os testes para ingressar na carreira, turnê e viagens, passando por casos de escola, família, amigos e crushs.

Já Fernanda Concon, atriz desde os 5 anos e a Alícia, de Carrossel, é referência para crianças e adolescentes. Hoje, é apresentada como “digital influencer”. O livro que ela lança na Bienal é um manual de como sobreviver ao Ensino Médio, onde ela apresenta dicas de como se preparar para essa fase da vida, passando pelas escolhas da profissão e como equilibrar as relações entre família, amizade, estudos e a carreira.

Os títulos dos livros de Victória e Fernanda ainda não foram confirmados.