Livros vencedores do Prêmio Costa já estão no prelo de editoras brasileiras

The Loney, do ex-bibliotecário britânico Andrew Michael Hurley, venceu esta semana o Prêmio Costa na categoria romance de estreia. Sucesso de crítica e de público, e considerado por Stephen King, um dos mestres do autor, como uma “incrível obra de ficção”, ele será publicado pela Intrínseca em junho. Uma curiosidade: antes de chamar a atenção de uma grande editora, The Loney circulou numa diminuta tiragem de 300 exemplares e em e-book.

Narrado em flashback, o romance “gótico” remonta à Páscoa de 1976, quando uma família católica faz uma peregrinação a um santuário perto do Loney, na costa de Lancashire, com o objetivo de se conectar com Deus para que ele “cure” o irmão do narrador, que tem problemas mentais. Mas coisas inexplicáveis começam a acontecer.

Importante prêmio literário no Reino Unido, o Costa reconhece, anualmente, obras em cinco categorias.

Kate Atkinson levou o prêmio pela terceira vez – agora, por A God in Ruins, que sai pela Globo ainda neste primeiro semestre. Em 2013, ela ganhou por O Fio da Vida, também publicado aqui pela Globo. O romance mais recente conta a história de um piloto da Segunda Guerra Mundial, que é irmão de Ursula, a protagonista de O Fio da Vida. A autora, no entanto, não encara a obra como uma sequência, mas sim como uma companhia para o livro anterior. Seu primeiro Prêmio Costa foi em 1995, pelo livro Por Trás das Imagens do Museu, lançado no País pela Rocco em 1998 e esgotado.

Na categoria biografia, o vencedor foi The Invention of Nature: The Adventures of Alexander Von Humboldt – The Lost Hero of Science, de Andrea Wulf. O volume está previsto pela Planeta para este primeiro semestre.

40 Sonetos, de Don Paterson, ganhou em poesia e The Lie Tree, de Frances Hardinge, foi o melhor livro infantil.

No dia 26, será revelado qual, entre esses cinco vencedores, premiados com 5 mil libras, ganhará, também, o título de Livro do Ano e outras 30 mil libras. O de 2015 foi F de Falcão, que havia sido premiado em biografia. A obra também sairá pela Intrínseca este ano.

Em 2014, conversei com Nathan Filer, vencedor do Costa com o delicado Onde a Lua Não Está (Rocco): Premiado, livro de enfermeiro inglês aborda luto e delírio

