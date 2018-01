Livro sobre jornalista sequestrada na Somália vai virar filme com Rooney Mara no papel de Amanda Lindhout

A canadense Amanda Lindhout (abaixo) viajou o mundo em busca de aventura. Fez mochilão na América Latina, foi a Laos, Bangladesh, Índia, Sudão, Síria, Paquistão, Afeganistão, Iraque. Quando estava nesses dois últimos, começou a fazer trabalhos esporádicos para emissoras de tevê.



Encantada com suas andanças, aos 27 anos, em agosto de 2008, ela foi à Somália com o namorado. Queria fazer reportagens lá, mas não tinha contrato acertado com nenhum veículo. No quarto dia, eles foram sequestrados por um grupo de guerilheiros mascarados em uma estrada de terra.

O sequestro durou 15 meses e a experiência violenta foi contada em A Casa do Céu, livro lançado recentemente pela Novo Conceito.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A novidade, agora, é que ele será adaptado para o cinema. Os direitos foram vendidos para a Annapurna Pictures e quem fará o papel de Amanda na versão cinematográfica será Rooney Mara (abaixo), que interpretou Lisbeth Salander em Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, baseado no livro de Stieg Larsson, e estava, também, no elenco de A Rede Social. Rooney será, ainda, a produtora do filme.

Na vida real, as duas atuam em projetos de ajuda humanitária. Amanda é fundadora da Global Enrichment Foundation, organização sem fins lucrativos que apoia iniciativas para o desenvolvimento, educação e ajuda humanitária na Somália e no Quênia. Já Rooney apoia projetos de fortalecimento de crianças e famílias no Quênia.