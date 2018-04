Livro reúne crônicas políticas de Antonio Callado

Ubiratan Brasil e Guilherme Sobota

Autor de obras fundamentais na literatura brasileira, como Reflexos do Baile (1976) e Quarup (1967), Antonio Callado completaria 100 anos na quinta-feira, 26 – ele morreu dois dias depois de completar 80 anos, em 1997. Romancista, dramaturgo, jornalista, Callado se destacou entre os intelectuais que se opuseram ao regime militar, o que lhe custou duas prisões, mas também inspiração para Quarup, considerado por muitos como o romance mais engajado das décadas de 1960 e 70.

Em homenagem a esse importante intelectual, a Autêntica lança, em março, O País Que Não Teve Infância: Sacadas de Antonio Callado, volume de crônicas políticas (inéditas em livro), organizado pela sua mulher, Ana Arruda Callado. Autor de discursos explosivos, mas que mostravam um revelador entendimento do País, Callado é homenageado também em um documentário rodado por Emilia Silveira, com Carlos Gregório vivendo o autor.

NOVA ZELÂNDIA

A volta de Mansfield

A Autêntica vai editar também a obra completa da escritora modernista Katherine Mansfield (1888-1923), começando por Numa Pensão Alemã.

BOLONHA

Infantil selecionado

A Edições Barbatana, criada ano passado por Paulo Verano e Angela Mendes, emplacou o primeiro livro que editaram, Memórias de Uma Girafa, no catálogo da FNLIJ para a Feira do Livro Infantil de Bolonha, que acontece entre 3 e 6 de abril. O livro (acima) tem formato sanfonado – permite leitura de trás para frente, possibilitando “juntar” os continentes e ao mesmo tempo mostrar o surgimento do pescoço.

LIVRO E TV

Semple e Roberts

O novo romance da norte-americana Maria Semple teve os direitos adquiridos pela Intrínseca e deve chegar às livrarias brasileiras no segundo semestre deste ano. A trama de Today Will Be Different acompanha as ações de uma mulher que vê frustradas suas tentativas de ter um dia perfeito e está sendo adaptada para a TV. No papel da protagonista estará Julia Roberts, também autora do roteiro, numa rara incursão na TV.

PARCERIA

Mônica na igreja

Um novo capítulo de uma parceria antiga chega às livrarias ainda este mês: a editora Ave-Maria, em parceria com Mauricio de Sousa, lança o livro Oração de São Francisco – Turma da Mônica. A obra apresenta a oração da paz escrita por São Francisco de Assis, com ilustrações dos personagens da Turma da Mônica. Sai com tiragem de 10 mil exemplares. Jesus É Nosso Amigo, outro fruto da parceria, já vendeu mais de 1 milhão de exemplares ao longo de 40 anos desde a primeira edição.

BEST-SELLER

Jovem

A escritora Ana Beatriz Brandão, de apenas 17 anos, acaba de fechar contrato para lançar mais dois livros pela Verus, do Grupo Record. Sob a Luz da Escuridão, obra de fantasia, e A Garota das Sapatilhas Brancas saem ainda este ano. A autora é representada pela agência literária VB&M, de Luciana Villas-Boas e Raymond Moss.

BRINCADEIRA

Infográfico

A Saraiva vai colocar no ar em seu site um infográfico curioso sobre o volume de vendas da rede em 2016.

*

Entre os dados, a Saraiva diz que vendeu, em todo o Brasil, em livros o equivalente a 280 vezes o comprimento da Ponte Rio-Niterói; 12.393 vezes a altura da Torre Eiffel; e 422 vezes a dimensão do Monte Everest. Clique aqui para ver.