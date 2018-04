Livro reúne artigos sobre arte escritos por Ferreira Gullar

Por Ubiratan Brasil e Guilherme Sobota

A editora Autêntica pretende lançar, ainda neste primeiro semestre, um livro que reúne textos e artigos sobre a arte, escritos por Ferreira Gullar em diversas épocas. São quase 100 textos, escolhidos pelo próprio poeta, morto em dezembro. O volume ainda não tem título definido.

Como ele mesmo observava: “Sei que muitos artistas têm a necessidade de expressar uma visão de mundo nem sempre feliz, nem sempre otimista. Tudo bem, mas, de minha parte, se puder escolher, prefiro a felicidade ao sofrimento, mesmo porque o belo não precisa submeter-se a nenhuma norma estabelecida. Por isso mesmo, costumo dizer que a arte é uma alquimia que transforma sofrimento em alegria, isto é, em beleza”.

Será publicado também o último texto escrito (ou melhor, ditado, pois ele já estava internado na Casa de Saúde, no Rio) por Gullar, intitulado Arte do Futuro.

DOMÍNIO PÚBLICO

H.G. Wells inédito

Agora que a obra do inglês H. G. Wells (1866-1946, na foto) passou para domínio público, já chegam as boas novas. A editora Carambaia promete para fevereiro uma caixa com dois livros inéditos no Brasil: A Guerra no Ar e O Dorminhoco, traduzidos por Alcebíades Diniz. O primeiro, de 1908, foi inspirado nos voos do Zeppelin na Alemanha, enquanto o segundo, de 1910, sobre um homem que é congelado e acordado 200 anos depois, faz lembrar filme de Woody Allen, de mesmo título.

NOVIDADE

Sade não erótico

A Carambaia promete também outra curiosidade: novelas não eróticas do Marquês de Sade, conhecido justamente pelos textos político-picantes. Ainda não tem título definido, mas será traduzido e apresentado por André Luiz Barros.

INTERNET

Vídeo-poemas

Professor da Universidade Federal de São Carlos e colaborador do Caderno 2, Wilson Alves-Bezerra iniciou, nessa semana, a veiculação de vídeo-poemas no YouTube. São pequenos programas, produzidos pelo videomaker Paulo Ninja, com versos publicados no livro O Paul do Brasil (Ed. Urutau). A ideia era dialogar com o Pau Brasil, publicado em 1925 por Oswald de Andrade, usando os mesmos procedimentos de recorte e citação irônica de textos históricos. Assim, enquanto Oswald usava Caminha e cronistas, Alves-Bezerra partiu de personagens como Lula e Steinbruch. O resultado, que pode ser visto em https://youtu.be/cFXqSsaNJOQ, são poemas semanais de caráter surrealista.

BEST SELLER – 1

Os Bridgeston

A Arqueiro prepara para fevereiro um box especial com quatro livros inéditos da norte-americana Julia Quinn, autora de romances de época que vendeu mais de 500 mil exemplares no Brasil – o maior best seller da editora em 2016. Os novos títulos retomam a história dos Bridgeston, seus personagens mais conhecidos. A autora vem ao Brasil divulgar os livros, em março.

BEST SELLER – 2

Psicologia

Com mais de 1,5 milhão de unidades vendidas no mundo, a professora de psicologia da Universidade de Stanford, Carol S. Dweck, criou o conceito de “mindset”, uma atitude mental diante da vida, segundo ela crucial para ser bem sucedido diante dos desafios. A nova edição de Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso, com novos capítulos, chega às livrarias brasileiras ainda em janeiro pela Objetiva.