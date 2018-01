Livro de Judith Butler sobre o conflito entre Israel e Palestina sairá no Brasil em 2016

NÃO FICÇÃO

Conflito entre Israel e Palestina é tema de livro de Judith Butler

A filósofa americana Judith Butler, um dos principais nomes do estudo da questão de gênero, passou pelo Brasil na última semana para encontros em São Paulo e Salvador. Três livros de sua vasta obra, que não engloba apenas esse tema, chegaram às livrarias em 2015: Problemas de Gênero, em reedição, e Quadros de Guerra: Quando a Vida é Passível de Luto, pela Civilização Brasileira, e Relatar a Si Mesmo, pela Autêntica. A novidade para o início de 2016 é que a Boitempo vai lançar uma de suas obras mais recentes, Caminhos Partidos – Judaísmo e a Crítica do Sionismo (2012). “As pessoas que esperam que inimizade se transforme em amor de repente estão, provavelmente, usando o modelo errado”, escreve a ativista enquanto analisa o conflito entre Israel e Palestina e os possíveis meios para estabelecer uma democracia na Faixa de Gaza.

FEIRA

No México

Prestes a completar seu primeiro milhão de exemplares vendidos, a mineira Paula Pimenta, autora das séries Fazendo Meu Filme e Minha Vida Fora de Série, da Gutenberg, para adolescentes, participará da Feira do Livro de Guadalajara (28/11 a 6/12). Ela e o escritor Antonio Prata são os convidados dos organizadores e do Projeto Brazilian Publishers (Câmara Brasileira do Livro e APEX).

*

Como dito na coluna passada, o Minc vai incentivar a ida de 20 pessoas à feira – dando ajuda de custo de R$ 9.828,75. O edital é destinado a editores, associações, coletivos literários, livreiros, curadores e agentes literários e o prazo para inscrição dos projetos termina no domingo, 13.

DEBATE

Na Itália

O Conexões Itaú Cultural promove uma mesa no Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa (Simelp), em Lecce, na Itália, dia 8/10. Falam os escritores Luiz Ruffato e Marcelino Freire e João Cezar de Castro Rocha, consultor do projeto que mapeia a presença da literatura brasileira no mundo.

INDEPENDENTE

O dobro de 2014

A Lote 42 recebeu 173 inscrições de editoras interessadas em participar da Feira Miolo(s), dia 7/11, na Biblioteca Mário de Andrade. O resultado sai este mês.

MEDITAÇÃO

A arte de…

Thich Nhat Hanh, o monge queridinho das celebridades, lança, pela Agir, A Arte de Sentar, A Arte de Comer e A Arte de Amar. Todos de bolso e que ensinam a meditação Mindfulness – que simboliza o estado mental de atenção total em si e no presente.

COLORIR

Como antigamente

Agora para crianças. A Galera Record lança, no fim do mês, Bonequinhas de Papel (da série coreana Paper Doll Mate). É para colorir, recortar (bonecas, roupas e acessórios) e brincar.



CRÔNICA

Textos de Rubem Alves

A Fisgada da Saudade é o título do livro organizado pelo professor Samuel Ramos Lago com crônicas de Rubem Alves (1933-2014), de quem foi amigo. Sai nas próximas semanas pela Nossa Cultura. Vale lembrar que o educador acaba de ganhar uma biografia – É Uma Pena Não Viver foi escrita por Gonçalo Junior para a Planeta.

ROMANCE

Inédito de Kerouac

Escrito em 1956 e lançado em 1963, Visões de Gerard ganha a 1.ª edição no Brasil, pela L&PM, no dia 26 de outubro. Nesta obra autobiográfica, Jack Kerouac fala sobre um garoto de 9 anos que não se abala com a iminência da morte.