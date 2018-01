Livro com todas as letras de Bob Dylan será lançado até novembro nos EUA

Lançado em edição limitada em 2014, The Lyrics: 1961-2012, com todas as letras de Bob Dylan, o mais recente vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, chegou a custar US$ 299. Foi um livro para poucos.

Pensando nisso, a editora Simon & Schuster prometeu, para o dia 8 de novembro, uma edição mais simples, mas ainda assim em capa dura e 688 páginas, revisada e atualizada, que custará US$ 60. O livro está ainda mais barato na Amazon durante a pré-venda: US$ 37,75.

De acordo com a livraria, a data de lançamento do livro que traz letras gravadas e inéditas e anotações do músico ainda é a mesma de antes do prêmio, mas a editora garantiu, nesta quinta-feira, 13, que está correndo com a edição para lançá-lo antes do dia 8, e que logo anuncia uma nova mais definitiva.