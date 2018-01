Livro apresenta quatro anos tumultuados de Frida Kahlo

QUADRINHOS

Frida Kahlo

A Autêntica prepara-se para lançar um versão em quadrinhos que reproduz quatro anos da história da pintora mexicana Frida Kahlo. Com desenhos e texto de Jean-Luc Cornette e Flore Balthazar, Frida Kahlo, que será editado no selo Nemo, começa em 1937, quando a pintora recebe em sua casa Léon Trotski, membro do partido comunista soviético, que foi obrigado a viver no exílio. O livro acompanha a relação entre o político, a pintora e o marido dela, Diego Rivera, um tumultuoso relacionamento em que se misturam política e arte e que vai durar quatro anos, até o assassinato de Trotski. Outro lançamento da Autêntica a edição comemorativa de 500 anos de Utopia, de Thomas More. A tradução será de Márcio Meirelles Gouvêa Júnior.

POESIA

Toda Cecília

Depois de relançar em volumes separados a obra de Cecília Meireles, a Global promete, para o primeiro semestre de 2017, a poesia completa da escritora. Serão dois volumes, que estarão acoplados em uma caixa. A coordenação é de André Seffrin, também responsável pelo estabelecimento do texto, e a obra terá ainda um texto de apresentação de Alberto da Costa e Silva, especialmente escrito para a edição.

DESAFIOS

Dores da velhice

Repórter do Aliás, Vitor Hugo Brandalise fechou um livro com a Record para fevereiro de 2017. Com o título de Sobre a Sede, a obra conta uma história real, ocorrida em São Paulo, em 2014 – incomodado com a situação da mulher, que definha em um asilo, homem decide matá-la e se suicidar em seguida. Com bomba escondida debaixo da roupa, ele vai visitar a mulher e, quando a abraça, acende o pavio. “É uma história de amor, dos desafios da velhice, e que fala também da urgência de o Brasil tratar de questões relacionadas ao final da vida em casos de sofrimento extremo”, conta Brandalise.

INFANTIL

Versão de clássicos

Com ilustrações de Laurabeatriz (foto) e texto de Heloisa Prieto, O Guardião da Floresta e Outras Histórias que Você Já Conhece reúne versões de clássicos infantis, como João e Maria, Os Três Porquinhos, O Gato de Botas, João e o Pé de Feijão e A Pequena Sereia. Com previsão para fevereiro de 2017, a edição será da Brinque-Book.

FEIRA

No Ceará

Confirmada a 4.ª edição da Festa Literária de Aquiraz, no Ceará. Será realizada entre os dias 11 e 13 de novembro e vai homenagear um escritor cearense, o médico Ronaldo Correia de Brito.

LANÇAMENTOS

Nike e guru

Cofundador e ex-CEO da Nike, o empresário Philip H. Knight inspira o livro Marca da Vitória, que a Sextante promete lançar no dia 7 de novembro. Lançada em março nos Estados Unidos, com o título de Show Dog, a biografia do empresário continua com fôlego e se mantém na lista dos dez mais do New York Times e da Amazon.

A Sextante prepara também os próximos livros do guru espiritual Prem Baba. O primeiro tem como título Flor do Dia e reúne as mensagens que ele compartilha entre seus seguidores; e o segundo, ainda sem título brasileiro, vai tratar do propósito da vida.