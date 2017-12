Ken Follett, Sylvia Day, Harlan Coben e agora Sally Gardner na Bienal do Livro de São Paulo

Vencedora do Costa Children’s Book Award em 2013 por Lua de Larvas, que a WMF Martins Fontes acaba de lançar no Brasil, a escritora inglesa Sally Gardner participa da Bienal Internacional do Livro de São Paulo entre os dias 22 e 31 de agosto, no Anhembi.

Lua de Larvas conta a história de um garoto de 15 anos de idade que sofre de dislexia e vive na distópica e violenta Inglaterra dos anos 1950. A dislexia, aliás, é uma das bandeiras da autora, diagnosticada com o transtorno de aprendizagem aos 12 anos.

Entre os outros autores internacionais já confirmados pela organização ou por suas editoras estão Ken Follett, de Queda de Gigantes e Inverno do Mundo; Cassandra Clare, autora da saga Os Instrumentos Mortais; Harlan Coben, autor de thrillers, e Sylvia Day, da série erótica Toda Sua.

Na lista dos brasileiros, o padre Antonio Maria, Ademir Barbosa e Tony Ferraz. E ainda: o locutor Eli Corrêa, a ex-BBB Maria e Sylvia, dona e garota propaganda de sua loja de móveis Sylvia Design, entre outros. Eles são todos do catálogo da Universo dos Livros. Diariamente a lista vai ganhando corpo com novos anúncios por parte de outras outras editoras.