Ken Follett apresenta ‘Coluna de Fogo’ na Feira do Livro de Frankfurt

O escritor britânico Ken Follett, famoso por seus romances históricos, apresentou nesta quarta-feira, 11, na Feira do Livro de Frankfurt, seu romance mais novo: Coluna de Fogo. Lançado há pouco menos de um mês, o livro já está nas listas de mais vendidos de diversos países, entre os quais o Brasil, onde foi publicado pela Arqueiro, Estados Unidos e Alemanha. No total, o autor já vendeu mais de 160 milhões de exemplares de seus 31 livros no mundo todo.

Follett, que começou sua vida de escritor com thrillers porque gosta do gênero, ressaltou o caráter de seus livros mais recentes. Em todos eles, há sempre alguém lutando por sua liberdade. “A liberdade é algo incomum em nossa sociedade. Hoje, a maioria das pessoas do mundo vive sob a tirania – e tem sido assim por toda a história. Liberdade é exceção”, comentou.

Em Coluna de Fogo, Follett retoma a série que o fez famoso, iniciada com Pilares da Terra e seguida por Mundo Sem Fim. Estamos em 1558, Elizabeth acaba de ser coroada, a Europa está contra a Inglaterra e o extremismo religioso cresce. Há uma história de amor, claro, e muitos fatos históricos.

“As pessoas pensam que este é um livro sobre religião, mas não é. É sobre os direitos humanos, sobre a nossa primeira batalha pela liberdade”, conta Follett que, para escrever este livro, consultou outras 228 obras e viajou por todos os cenários de Coluna de Fogo procurando resquícios do século 16: Edimburgo, Londres, Paris, Antuérpia, etc. “Não saber os detalhes exatos é um obstáculo para a minha imaginação.”