CONTO

Katherine Mansfield terá obra completa editada pela Autêntica

Único brasileiro selecionado para a edição 2016 do programa de residência de tradutores do Banff International Literary Translation Centre, Rogério Bettoni vai aproveitar as três semanas que passará no Canadá, em junho, para terminar a tradução de Numa Pensão Alemã, livro de contos de Katherine Mansfield (1888-1923) de 1911. Foi o primeiro dela, e marcará sua estreia no catálogo da Autêntica, que prevê a edição da obra completa da modernista neozelandesa. Numa Pensão Alemã sairá ainda este ano com prefácio de Ali Smith e posfácio com o conto Teu Obituário, Bem Escrito, de Conrad Aiken. Depois, deve sair um por semestre. Os próximos: Bliss And Other Stories, The Garden Party And Other Stories, The Dove’s Nest And Other Stories e Something Childish And Other Stories.

HQ

Interpretação polêmica

O canadense Chester Brown, autor de Pagando Por Sexo, terá sua graphic novel mais recente, Mary Wept Over The Feet of Jesus, lançada aqui, também pela WMF Martins Fontes, em novembro.

*

A obra, que acaba de sair nos Estados Unidos e deve gerar polêmica, traz a história de algumas mulheres citadas na Bíblia ligadas à prostituição. Tudo é descrito a partir de estudos e, ao final, o autor apresenta mais um manifesto a favor da prostituição.

URBANISMO

A cidade ideal

A Perspectiva está lançando Cidade Caminhável, do urbanista Speck. O livro explica como a população se adaptou a certos padrões verdes de baixo impacto ecológico, mas vive ainda em um cenário dominado pelos automóveis nas ruas, em que o ato de caminhar e conviver ficou relegado a segundo plano.

INTERNACIONAL

O voo de Pilar

A polonesa SKRZAT comprou os direitos de Diário de Pilar (Zahar), bem-sucedida série infantojuvenil de Flávia Lins e Silva adaptada para a tevê. Os direitos já haviam sido vendidos para toda a América Latina, China, França, Sérvia e Alemanha.

NÃO FICÇÃO

Meninas adolescentes

Psicóloga e diretora do Laurel School’s Center, centro de pesquisa dedicado a garotas, Lisa D’Amour escreveu Untangled, um best-seller com potencial de se tornar long-seller.

*

Considerado um dos bons livros de ‘parenting’, ele faz uma análise dos sete estágios da passagem da adolescência. Com exemplos concretos e conselhos, a autora dá dicas de como lidar com diversas situações de modo construtivo. O livro será publicado pela Bicicleta Amarela, selo da Rocco, em 2017.

INFANTIL

Contos africanos

A Kapulana, editora que investe em literatura africana, apresenta, em maio, Armadilhas da Floresta, o segundo da série Contos de Moçambique. Escrita por Hélder Faife e ilustrada (abaixo) por Mauro Manhiça, a história acompanha a disputa entre um homem e um leão pela liderança da floresta. Cada um faz uso de artimanhas para vencer o outro, até que um novo animal entra na briga.