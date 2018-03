João Anzanello Carrascoza volta com dois lançamentos

Por Guilherme Sobota e Ubiratan Brasil

Março e abril serão meses bons para o escritor paulista João Anzanello Carrascoza: além de um box (Trilogia do Adeus) a ser lançado pela Alfaguara na semana que vem, o escritor também publica, em abril, Caixa de Brinquedos, coletânea de contos pela Edições SM. O livro, voltado aos mais jovens, trata da imaginação das crianças na superação de conflitos e na forma de se relacionar. Os textos mostram, entre outros personagens, um menino que recria o mundo no papel para iluminar a noite e outro que, na ausência das coisas esquecidas em casa, faz da praia sua caixa de brinquedos. Inserido na coleção Barco a Vapor, o livro tem ilustrações da paulistana Larissa Ribeiro (como a que ilustra esta coluna). Já a caixa lançada pela Alfaguara tem uma reedição (Caderno de Um Ausente) e dois livros inéditos: Menina Escrevendo Com Pai e A Pele da Terra, todos focados na narrativa familiar, característica do autor.

EVENTO

Flipoços

Uma comitiva de escritores moçambicanos está de malas prontas para o Festival Literário de Poços de Caldas, o Flipoços, que está na 12.ª edição e neste ano ocorre entre os dias 29 de abril e 7 de maio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

*

Estão confirmadas as presenças de Ungulani Ba Ka Khosa, Paulina Chiziane, Pedro Mbate, Lucílio Mantaje, Sangare Okapi e Dany Wambire. A vinda foi patrocinada pelas editoras Kapulana e Nandyala, além da Embaixada de Moçambique no Brasil e da Comissão para a Promoção de Conteúdo em Língua Portuguesa (CPCLP). Entre outros, estão na programação Milton Hatoum, Thalita Rebouças e Katia Gerlach.

CLÁSSICO

Potter

A História de Pedro Coelho, clássico de Beatrix Potter (1866-1943), chega às livrarias em abril pela Edições Barbatana com tradução de Rosana Rios. O livro tem aquarelas em página inteira e a editora promete um formato pequeno para caber nas mãos das crianças.

JUVENTUDE

Potencial

Ainda no primeiro semestre, a Verus lança Inventei Você?, de Francesca Zappia, livro que aborda a esquizofrenia na juventude. A autora tem 24 anos – e, na época do lançamento, foi comparada a John Green (A Culpa É das Estrelas).

MILIONÁRIA

Aposta certa

A norte-americana Kiera Cass passou da marca de 2 milhões de livros vendidos em cinco anos de presença no Brasil – correspondendo à expectativa da Companhia das Letras.

NEGÓCIOS

Feira de Londres

Começam a chegar as primeiras notícias da London Book Fair, que terminou na última quinta-feira, 16. O Grupo Planeta adquiriu os direitos mundiais de publicação do thriller Need to Know, da ex-agente da CIA Karen Cleveland. Esta é a primeira vez que o Grupo fará um lançamento simultâneo em todos os países em que se encontra presente (América Latina, Espanha, França, Itália e Portugal). A obra será publicada ainda este ano.

CIÊNCIA

Lowen

A Summus Editorial vai reeditar toda a obra de Alexander Lowen, o médico norte-americano criador da Bioenergética. Serão relançados dois a três livros por ano, com traduções revistas e novo projeto gráfico, e três inéditos em português.