POLÍTICA

Isenção tributária para o livro digital já tem data de votação

Chega ao Supremo Tribunal Federal a discussão sobre o que é um livro. Está prevista para o dia 17 a votação da isenção tributária para livros eletrônicos, como já ocorre com o impresso. O objeto em debate será a “Enciclopédia Jurídica Eletrônica e o CD ROM em que as informações culturais são gravadas”. Trata-se de um embate entre a Elfez Edição Comércio e Serviços Ltda. e o Estado do Rio de Janeiro, mas a União e a Associação Nacional dos Editores de Revistas e também o Sindicato Nacional de Editores de Livros foram aceitos no processo como “amicus curiae”. O parecer da Procuradoria Geral da União é que a imunidade seja negada. No entanto, se passar, a decisão beneficiará os livros digitais, e eles podem ficar mais baratos.

CONJUNTURA

Livro mais caro

Com o aumento de 24% no preço do papel, a Câmara Brasileira do Livro estima que o livro vai ficar 16% mais caro. Segundo levantamento recente da Nielsen e do Sindicato Nacional de Editores de Livros, ele já está. Em janeiro passado, o preço médio ficou em R$ 47,49. Um ano atrás, ele valia R$ 41,60.

NÃO FICÇÃO

Bibliofilia

Marisa Midori Deaecto e Lincoln Secco lançam, pela Ateliê, nos próximos dias, Bibliomania. São dois volumes (um para cada) que reúnem as colunas que a dupla publicou na revista Brasileiros sobre tudo o que é relacionado ao universo do livro.

EXPERIMENTAL

Todos os acasos

Para ajudar na escrita de seu próximo livro, Diário das Coincidências, João Anzanello Carrascoza e a editora Alfaguara lançam, dia 14, um site homônimo. A ideia é que as pessoas mandem, até 15/4, relatos de coincidências, que poderão ser incorporados ao enredo ao lado das histórias do autor. O lançamento será em setembro.

CINEMA

Chick lit nas telas

Procura-se Um Marido (Verus), de Carina Rissi, foi vendido para a Framboesa Filmes – de Até Que a Sorte Nos Separe e Loucas Para Casar. É a história de uma jovem que, para herdar uma fortuna, precisa se casar.

HQ

Snoopy eternizado

O 25.º e último volume da série Peanuts Completo sairá nos EUA dia 21 de abril. O título compreende as tiras publicadas entre janeiro de 1999 e a derradeira história, de 13 de fevereiro de 2000. Quem assina o prefácio é o presidente Obama.

*

Os fãs brasileiros vão ter que esperar. A L&PM, que lança dois por ano, está no 8.º volume.

AUTOAJUDA

Busca de sentido

Lançado em janeiro e sucesso na França, Três Amigos em Busca de Sabedoria (título provisório) sairá pela Alaúde em setembro. A obra é o resultado da conversa entre o psiquiatra Christophe André, o filósofo Alexandre Jollien e o monge budista Matthieu Ricard.

EVENTO

Romance de época

A Arqueiro inicia, em abril, um tour por 28 cidades brasileiras para discutir, com leitores, romances de época – gênero que tem ganhado destaque em seu catálogo. Serão dois meses de debates sobre obras de autoras como Julia Quinn, Lisa Kleypas e Sarah MacLean.