Isabel Lopes Coelho deixa a Cosac Naify, que passa por nova reestruturação

A Cosac Naify está passando por reestruturação. Nos bastidores, comenta-se que o corte atingirá 30% da folha de pagamento. A editora confirma que “está acontecendo uma reestruturação”, mas não forneceu mais detalhes como, por exemplo, quem assumirá a diretoria do núcleo infantojuvenil, uma das áreas de maior destaque da editora, vaga desde ontem com a demissão de Isabel Lopes Coelho.

Os livros desse núcleo são sucesso de público e de crítica. Tanto que no Prêmio FNLIJ, promovido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e cujo resultado foi anunciado há poucos dias, ela foi a editora com mais livros premiados – três, no total.

Outros sete funcionários teriam sido demitidos nesta terça-feira, dia 26.

Em março, a editora fez um saldão histórico – os descontos chegaram a 90% – porque mudaria seu estoque do Belenzinho para Itapevi. Essa mudança seria responsável por uma economia de 30% nos gastos com logística.

Em outubro do ano passado, quem saiu foi o diretor executivo Bernardo Ajzenberg, que havia sido contratado para organizar as finanças da editora.