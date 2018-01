‘Independence Day – O Ressurgimento’ vira livro e já está à venda nas livrarias brasileiras

Vinte anos depois da estreia de Independence Day, chega agora aos cinemas sua sequência: Independence Day – O Ressurgimento. Aproveitando a estreia do filme que marcou época, a editora Nemo lança a novelização dessa história sobre a tentativa de um grupo de salvar a Terra da invasão de aliens.

Escrito por Alex Irvine, autor de fantasia e ficção científica que já produziu quadrinhos baseados nos personagens Demolidor e Homem de Ferro e livros de franquias, como Transformers, Supernatural e Dungeons & Dragons, o livro se insere numa nova tendência do mercado editorial, com autores e editores transformando em livro histórias que fizeram, ou têm potencial de fazer, sucesso no cinema – um caminho inverso da tradicional adaptação de uma obra literária.

O livro, traduzido por Antonio Carlos Vilela, tem 224 páginas e custa R$ 37,90.

