Imigrantes brasileiros que vivem em Londres e Paris ganham festival literário infantojuvenil

FESTIVAL

Canalzinho vai levar literatura brasileira a Londres e Paris

A mineira Nara Vidal vive há muito tempo em Londres e, desde que lançou seu primeiro livro, percebeu o interesse da comunidade brasileira que vive no exterior pela literatura infantil produzida aqui. E então surgiu a ideia do Canalzinho, um evento que vai levar autores brasileiros, e portugueses, para encontros em Paris (17/9) e Londres (24/9). Nara lançou a ideia e os apoios – de editoras, livrarias, escolas, Embaixada do Brasil em Londres, University College London, e etc. – foram chegando. Alguns dos convidados vivem na Europa, como Ivna Maluly e Kátia Gilaberte, embaixadora do Brasil em Liubliana. Outros, entre os quais Susana Ventura, Rosana Rios, Leo Cunha, Manuel Filho, e Celina Portocarrero, vão daqui. Uma livraria pop up será montada e haverá debates e oficinas. Os locais ainda estão sendo definidos.

CONCURSO

Empurrão para autores

Com inscrições abertas até 13/5, o Concurso Nacional de Criação Literária – Prêmio Editora Kazuá vai premiar originais em cinco categorias: romance, contos e crônicas, poesia, dramaturgia e literatura feminina. Vale a edição e o adiantamento de direitos.

NÃO FICÇÃO

Breves biografias

Será lançado dia 15, pela Alta Books, O Pequeno Dicionário de Grandes Personagens Históricos com breves biografias de 80 homens e mulheres fundamentais para a compreensão da história. A pesquisa é de José Maria Gomes de Souza Neto, Kalina Vanderlei Silva e Karl Schuster.

JUVENIL – 1

Aventura não oficial

Em 15 anos de trabalho, a agente Patricia Seibel nunca tinha visto um juvenil brasileiro chamar tanta atenção de editores estrangeiros quanto a série do mineiro Jim Anostu (1988) baseada no universo Minecraft e editada pela Nemo. A Penguin Random House UK comprou com um bom adiantamento. Na França, Portugal e Alemanha houve leilão. Lançado em novembro, A Espada de Herobrine, o primeiro, vendeu mais de 12 mil cópias aqui. O segundo título é A Vingança de Herobrine e mistura batalhas épicas, zumbis e samurais. Esta é a aposta da agente para a Feira de Bolonha, na semana que vem.

JUVENIL – 2

Carreira em construção

Aos 16 anos, Ana Beatriz Brandão acaba de acertar com a Verus, do grupo Record, a edição de seu novo livro: O Garoto do Cachecol Vermelho, um “romance dramático”. A obra será lançada na Bienal do Livro de São Paulo, em agosto. Ela escreve desde os 13 e já tem outros dois livros publicados – Caçadores de Almas e Sombra de Um Anjo, ambos pela Novo Século.

ROMANCE

História para contar

Addie, filha de imigrantes judeus, nasceu em Boston em 1900 e cresceu em meio à pobreza. Aos 85, ela decide contar sua história para a neta de 22, e é isso o que lemos em A Garota de Boston, livro da americana Anita Diamant que a nVersos lança em breve.

MARKETING

Amazon brinca com o Dia da Mentira

Peter Pan decide que só vai crescer depois que a economia se estabilizar. Bela Adormecida cai em sono profundo após conversar com homem na balada. Sherlock Holmes é chamado para investigar por que inventaram a tomada de três pinos. Eles são personagens da nova campanha de marketing da Amazon, que começou a circular na sexta, e inclui, ainda, um crédito de R$ 10 para quem fizer o daownload do APP do Kindle pela primeira vez. As ilustrações são de Sattu Rodrigues e Ed Anderson.

*

Além disso, em parceria com o Instituto Ayrton Senna e Catraca Livre, a livraria vai promover encontros com escritores em São Paulo, entre os dias 4 e 9 de abril. A programação será divulgada na segunda-feira, 4, em amazon.com.br/leiamais.

POESIA

Carpinejar para presente

Leia a seguir três poemas inéditos de Fabrício Carpinejar que integram o projeto Amor à Moda Antiga, da Belas-Letras. Os textos são datilografados numa Olivetti Lettera 82 e o livro, com reprodução fac-similar das páginas, fica pronto para o Dia dos Namorados.

