Ian McEwan, David Grossman e Mia Couto vêm ao Brasil ainda em 2016

Alguns dos principais autores do catálogo da Companhia das Letras vêm ao Brasil até o fim do ano para encontros com leitores. A programação faz parte das celebrações pelos 30 anos da editora e reunirá nomes como Mia Couto (Moçambique), Maria Bethânia (Brasil), Alberto Manguel (Argentina), Robert Darnton (EUA), Julián Fuks (Brasil), David Grossman (Israel) e Ian McEwan (Inglaterra).

Além desses debates mensais, com início em 30 de agosto e encerramento em 25 de outubro, ela prevê o lançamento de duas obras comemorativas: uma edição crítica de Raízes do Brasil, que completa 80 anos e está chegando às livrarias, e a obra completa de Raduan Nassar em um único volume, que incluirá, ainda, três inéditos do autor de Lavoura Arcaica no Brasil – os contos O Velho e Monsenhores e o ensaio A corrente do Esforço Humano.

Confira a programação

30 de agosto

Encontro com Alberto Manguel e Robert Darnton

Mediação: Sérgio Rodrigues

SESC Vila Mariana (SP)

26 de setembro

Encontro com Mia Couto e Maria Bethânia

Sala Cecília Meireles (RJ)

28 de setembro

Encontro com Mia Couto, Julián Fuks e atores convidados

SESC SP (unidade a confirmar)

25 de outubro

Encontro com David Grossman e Ian McEwan

Mediação: Luiz Schwarcz

SESC Pinheiros (SP)