INFANTIL

História de Anne Frank ganha versão ilustrada para crianças

O Diário de Anne Frank sempre vendeu bem (só no Brasil, foram quase 400 mil exemplares), mas a história da garota vítima do nazismo ganhou novo impulso quando John Green a incluiu em seu best-seller A Culpa é das Estrelas. Conforme a coluna noticiou, as vendas dobraram na semana da estreia do filme. Agora, outro livro deve fazer sucesso com leitores ainda mais jovens. A Rocco lança, em 2015, o infantil Lá Fora, A Guerra, de Janny van der Molen e ilustrações (acima) de Martijn van der Linden. A trajetória dela é contada a partir de 10 temas como alegria, família, escola, guerra e medo. Outras duas dicas – agora para adolescentes: O Menino da Lista de Schindler (Rocco), do sobrevivente Leon Leyson (e o mais jovem entre os salvos por Oskar Schindler), e Antissemitismo Explicado Aos Jovens (Edições de Janeiro), de Michel Wieviorka.

NÃO FICÇÃO – 1

Coleção para Goethe

As traduções de Poesia de Verdade (por Wilma Patrícia Maas), de Viagem à Itália (por Maurício Mendonça Cardozo) e de Conversações com Goethe (por Mário Frungillo), que inauguram a coleção da Unesp dedicada aos textos de não ficção de Goethe, começam a ser entregues em janeiro. O lançamento, que chegou a ser anunciado para 2013, ficará para o fim do ano.

NÃO FICÇÃO – 2

De/Para: Flusser

A Annablume acaba de lançar com a FlusserBrasil Ser Judeu e Gestos, de Vilém Flusser, checo que viveu aqui, e prepara obra com a correspondência entre o filósofo e Sergio Paulo Rouanet.

NÃO FICÇÃO – 3

Estudando Hatoum

Está chegando às livrarias Dois Irmãos e Seus Precursores (Humanitas), livro de Lucius de Mello originado de dissertação de mestrado defendida no Departamento de Estudos Judaicos e Árabes da USP. Trata-se de uma comparação entre a obra de Milton Hatoum, a mitologia ameríndia e a narrativa bíblica dos embates fraternos.

ROMANCE

A lógica de Vila-Matas

Não Há Lugar Para a Lógica em Kassel, de Enrique Vila-Matas,sai pela Cosac Naify em julho. Tudo começa com o convite para que o escritor protagonista se torne uma instalação numa feira de arte contemporânea.

BEST-SELLER

Politicamente incorreto

Amado e odiado, Tucker Max terá seu livro de estreia Espero Que Sirvam Cerveja no Inferno, de 2006, publicado aqui pela Faro em janeiro. São histórias de bebedeira e sexo vividas pelo autor. É a tentativa da editora de trazer ao País uma literatura – ela diz – mais masculina.

ERÓTICO

O próximo de Stephens

A Valentina, que publica a série Rock Star, de C. S. Stephens – o último volume, Perigoso Demais, sai em janeiro -, acaba de adquirir os direitos da coleção seguinte, Thoughtful (ainda sem título), também de livros eróticos da autora descoberta em plataforma de autopublicação.

DIGITAL

Biblioteca bilíngue

A biblioteca digital brasileira Nuvem de Livros será lançada em Madri em janeiro.

CONTO

No clima natalino

Luisa Geisler, André de Leones, Victor Heringer, Estevão Azevedo e outros seis autores da agência literária MTS terão seus textos publicados no e-book Contos de Natal, uma parceria entre a agência e a e-Galáxia. O livro estará disponível para download gratuito a partir de quarta em lojas de e-book.

*

E Bernardo Kucinski acaba de ter o conto natalino A Espingarda premiado em Ourinhos. Leia aqui.

——-

Outras notícias da semana sobre o mercado editorial:

Amazon lança serviço de aluguel de e-book

Estante Virtual começa a vender livros novos

Paulo Coelho e Milton Hatoum na lista dos autores que estarão no Salão do Livro de Paris