Haruki Murakami lança site para responder perguntas de leitores

Haruki Murakami, um dos mais cultuados e reclusos escritores contemporâneos, vai sair da toca. Ela não não vai exatamente participar de festivais literários ou eventos do gênero, mas anunciou que responderá perguntas de seus leitores sobre qualquer assunto – seus livros, animais preferidos, comida, o que vier.

Um site chamado Murakami-san no tokoro entrará no ar no dia 15 de janeiro e aceitará, até o fim do mês, perguntas em qualquer língua. Segundo sua editora, ele se dedicará, nos dois meses seguintes, a matar a curiosidade dos leitores.

Esta não é a primeira vez que o escritor japonês lança iniciativa semelhante – todas foram temporárias.

Mais cotado nome para o Nobel (todos os anos), ele é autor de Norwegian Wood, 1Q84, Do que eu Falo Quando Falo de Corrida e do mais recente O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação, que, levou milhares de pessoas a formarem fila nas livrarias quando ele foi lançado no Japão, em abril, entre outros títulos – todos publicados no País pela Alfaguara.