Grupo Hachette encerra editora criada por Harvey Weinstein após denúncia de assédio

O Grupo Hachette anunciou, na quinta-feira, 12, o fim imediato de seu selo Weinstein Books. A decisão foi tomada após as denúncias de abusos sexuais cometidos pelo produtor de Hollywood Harvey Weinstein, cofundador da editora.

O selo publicava cerca de 10 títulos por ano. No anúncio enviado pela editora, ela disse que os livros lançados pelo selo serão editados pela própria Hachette e que os funcionários do selo Weinstein Books serão acomodados em outras áreas do grupo.