HQ

Grupo da periferia seleciona ilustradores para livro coletivo

O projeto Quebrada HQ está selecionando 5 ilustradores para a produção de um livro coletivo que abordará questões do dia a dia relacionadas, sobretudo, ao tema Educação. O título já está definido: Vigiar e Punir – Uma Outra História da Quebrada. Idealizado para promover a cultura de HQs na periferia paulistana, o projeto lançou este ano Servo dos Servos (acima), também com a colaboração de artistas variados, e com o apoio da editora Capão Redondo e da Prefeitura (por meio do edital Valorização de Iniciativas Culturais – Modalidade 2). Ilustradores da periferia devem ter preferência, mas qualquer um pode participar. Inscrições até o dia 26. O regulamento está no blog Quebrada HQ.

EDITORA

Selo de bem-estar

Bicicleta Amarela é o nome do selo que a Rocco lança no primeiro trimestre para publicar obras nas áreas de bem-estar e com conselhos práticos para a vida. Sob a direção de Mônica Maia, serão editados livros nas áreas de saúde, espiritualidade, ecologia, relacionamentos, sexo, família, alimentação, viagem e animais. A Rocco já lançou, este ano, os selos Fantástica e o Fábrica231.

Os primeiros títulos serão Detox de 10 dias: Como os Sucos Verdes Limpam o seu Organismo e Emagrecem, de JJ Smith, Sem Coleira (abaixo), coletânea de cartuns sobre cães e seus donos, de Rupert Fawcett, e All Joy and No Fun, de Jennifer Senior.



PSICANÁLISE

Em defesa de Freud

Ao longo do ano, a L&PM publica novas traduções de obras de Sigmund Freud. Compêndio da Psicanálise sairá em versão bolso e Além do Princípio do Prazer e A Interpretação dos Sonhos, em tamanho normal. Está prevista, ainda, uma edição com O Futuro de Uma Ilusão e O Mal-estar na Cultura.

Já a Civilização Brasileira programa para maio o lançamento de Manifesto Pela Psicanálise, de Sophie Aouillé, Pierre Bruno, Franck Chaumon, Guy Lérès, Michel Plon e Erik Porge. Trata-se da resposta desses profissionais a polêmico projeto de lei apresentado pelo deputado Bernard Accoyer na Assembleia Nacional Francesa.

CONTO

No centenário de Miller



O centenário de nascimento do escritor e dramaturgo americano Arthur Miller (acima) será celebrado em outubro. Antes disso, em janeiro, a Companhia das Letras manda para as livrarias Não Preciso Mais de Você, coletânea de contos publicada originalmente em 1967.

FICÇÃO

Nobel na estante

O ano começa na Record com o lançamento de três livros do mais recente Prêmio Nobel, o francês Patrick Modiano: Remissão da Pena (janeiro), Flores da Ruína (fevereiro) e Primavera de Cão (março). Outros três acabam de ser reeditados pela Rocco. São eles: Uma Rua de Roma, Ronda da Noite e Dora Bruder.

BIOGRAFIA

A vida de Napoleão

E os planos para 2016 já começam a ser feitos. A Zahar, por exemplo, lançará biografia de Napoleão Bonaparte escrita por Andrew Roberts, autor de Hitler & Churchill. O livro, de cerca de 800 páginas, inspirou série que a BBC exibe em 2015.

A coluna volta a ser publicada no dia 3 de janeiro. Boas festas e até 2015!