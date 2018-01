‘Frozen’: para esquentar para o 2.º filme, Disney prepara livros e Lego faz curtas

Para quem custou, mas conseguiu tirar a música de Frozen da cabeça a notícia não é animadora (porque ela vai voltar). Para a criançada, sim. A Disney acaba de anunciar que fará oito novos livros baseados na premiada história das irmãs Anna e Elsa. Tudo para esquentar o mercado e criar a expectativa em milhares de crianças ao redor do mundo que, desde 2013, assistem, sem parar, o filme e consomem as centenas de produtos licenciados com a cara dos personagens. A sequência de Frozen – Uma Aventura Congelante já está em produção. Fala-se, também, em um musical da Broadway e em parques temáticos.

O primeiro livro, Frozen Northern Lights, está previsto nos Estados Unidos para julho e trará um novo personagem chamado Little Rock. A história acompanha as tentativas da turma de restaurar a aurora boreal. Os volumes serão lançados pela Random House e ainda não há informações sobre quem publicará as obras aqui.

Mas não para por aí. A Lego também se prepara para apresentar, por volta de setembro, quatro curtas de animação baseados nos títulos que começam a ser publicados agora. Os filmes irão ao ar pelo Disney Channel.

O sucesso de bilheteria do filme – ele ultrapassou US$ 1.2 bilhão -, se refletiu na venda de uma série de produtos. O mercado editorial também se beneficiou do blockbuster. Há, hoje, nas livrarias brasileiras, mais de 70 títulos que remetem à história da Disney. De livros de história a livros de colorir, passando por aqueles que ensinam a somar e subtrair.

Por falar nesse filão, o Grupo Ediouro também acaba de anunciar que fechou um acordo de licenciamento com a Disney – e também com a Star Wars – para a edição de livros exclusivos em formato HQ e com capa dura, e das histórias completas dos filmes, pelo selo Pixel Media, e revistas de passatempos, pela Coquetel. Entre as franquias na mira do grupo estão, além de Frozen, Procurando Dory, Enrolados e Valente.