FlipSide, a Flip britânica, anuncia programação

Saiu nesta quinta, 15, a relação dos escritores convidados para a segunda edição da FlipSide, um festival literário que reúne, na cidade inglesa de Sulfolk, escritores brasileiros e estrangeiros para um fim de semana de conversas sobre literatura. Entre eles estão Socorro Acioli (foto/acervo pessoal), que está lançando A Cabeça do Santo na Inglaterra, e Margareth Atwood.

A Flipside, que será realizada nos dias 3, 4 e 5 de outubro, é cria da Flip, e sua programação está sendo anunciada poucos dias depois de a festa fluminense revelar os autores deste ano – e gerar mais uma polêmica. As críticas deste ano, reforçadas por um desabafo de Carlos Andreazza, editor do Grupo Record, no Facebook, são a quase ausência de ficcionistas brasileiros no palco da festa e a concentração de editoras (são 41 autores de 16 editoras e a Companhia das Letras é quem levará o maior número de autores: 6).

Para a FlipSide foram escalados seis brasileiros – quatro deles do catálogo da Companhia das Letras. A seguir, os convidados e o último livro que lançaram:

Soccoro Acioli, autora de A Cabeça do Santo (Companhia das Letras)

Daniel Galera, autor de Barba Ensopada de Sangue (Companhia das Letras)

Michel Laub, autor de A Maçã Envenenada (Companhia das Letras)

Ana Maria Machado, autora de Enquanto o Dia Não Chega (Alfaguara)

Tatiana Salem Levy, autora de Tanto Mar (Galera Record)

Paulo Scott, autor de Ithaca Road (Companhia das Letras)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E os estrangeiros: Margaret Atwood, Sally Gardner, Michael Ondaatje, Kamila Shamsie, Lionel Shriver, Colm Tóibín e Benjamin Zephaniah.

A realização da FlipSide conta com o apoio da Fundação Biblioteca Nacional, do Ministério da Cultura e do Ministério das Relações Exteriores.